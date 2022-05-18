NBA》士官長轟41分力壓塔圖姆 熱火痛宰綠衫軍、東部決賽首戰告捷

熱火「士官長」J.巴特勒，率隊大勝塞爾提克，東部冠軍賽首戰告捷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部冠軍賽今天點燃戰火，熱火「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）轟下全場最高的41分，其中有27分集中在下半場，第三節更打出一波21：2的攻勢，率隊逆轉戰局，熱火終場以118：107擊敗塞爾提克，東部冠軍賽首戰告捷。

塞爾提克在東部冠軍賽首戰少了年度最佳防守球員（Marcus Smart）和5屆明星賽中鋒哈佛德（Al Horford），前者因腿傷高掛免戰牌，而後者觸發健康安全協議遭隔離，雖然少了兩名大將，綠衫軍首節仍打出7：0的小高潮取得領先，且上半場投籃命率高達59.1％，當家一哥塔圖姆（Jayson Tatum）豪取21分，率隊上半場取得62：54的領先。

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不過易籃後風雲變色，塞爾提克攻守失序，被熱火打出一波21：2的攻勢，綠衫軍前4分鐘只靠罰球拿下2分，R.威廉斯（Robert Williams）4分53秒投進團隊該節的第一球，綠衫軍第三節僅得14分，反觀對手灌進39分，熱火取得雙位數的大幅領先，綠衫軍在末節曾一度追到7分差距，無奈仍難挽頹勢，熱火終場以118：107大勝塞爾提克，率先搶下東部冠軍賽的第1勝。

塔圖姆。（法新社）

熱火一哥J.巴特勒攻下全場最高的39分，18罰17中，其中有25分集中在下半場，另有9籃板、5助攻和4抄截，「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）替補貢獻18分、8籃板，凡森（Gabe Vincent）投進3顆三分球挹注17分。

塔圖姆攻下全隊最高的29分，不過下半場只拿8分，外帶8籃板、6助攻和4抄截，但卻出現7次失誤，J.布朗（Jaylen Brown）有24分、10籃板，R.威廉斯繳出18分、9籃板，而理查德（Payton Pritchard）板凳貢獻18分。

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