晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》士官長轟41分力壓塔圖姆 熱火痛宰綠衫軍、東部決賽首戰告捷

2022/05/18 11:29

熱火「士官長」J.巴特勒，率隊大勝塞爾提克，東部冠軍賽首戰告捷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕東部冠軍賽今天點燃戰火，熱火「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）轟下全場最高的41分，其中有27分集中在下半場，第三節更打出一波21：2的攻勢，率隊逆轉戰局，熱火終場以118：107擊敗塞爾提克，東部冠軍賽首戰告捷。

塞爾提克在東部冠軍賽首戰少了年度最佳防守球員（Marcus Smart）和5屆明星賽中鋒哈佛德（Al Horford），前者因腿傷高掛免戰牌，而後者觸發健康安全協議遭隔離，雖然少了兩名大將，綠衫軍首節仍打出7：0的小高潮取得領先，且上半場投籃命率高達59.1％，當家一哥塔圖姆（Jayson Tatum）豪取21分，率隊上半場取得62：54的領先。

不過易籃後風雲變色，塞爾提克攻守失序，被熱火打出一波21：2的攻勢，綠衫軍前4分鐘只靠罰球拿下2分，R.威廉斯（Robert Williams）4分53秒投進團隊該節的第一球，綠衫軍第三節僅得14分，反觀對手灌進39分，熱火取得雙位數的大幅領先，綠衫軍在末節曾一度追到7分差距，無奈仍難挽頹勢，熱火終場以118：107大勝塞爾提克，率先搶下東部冠軍賽的第1勝。

塔圖姆。（法新社）

熱火一哥J.巴特勒攻下全場最高的39分，18罰17中，其中有25分集中在下半場，另有9籃板、5助攻和4抄截，「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）替補貢獻18分、8籃板，凡森（Gabe Vincent）投進3顆三分球挹注17分。

塔圖姆攻下全隊最高的29分，不過下半場只拿8分，外帶8籃板、6助攻和4抄截，但卻出現7次失誤，J.布朗（Jaylen Brown）有24分、10籃板，R.威廉斯繳出18分、9籃板，而理查德（Payton Pritchard）板凳貢獻18分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。