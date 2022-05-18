晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》補足打席數空降打擊王 天使核彈頭火力輸出傲視全聯盟

2022/05/18 14:52

天使28歲外野手沃德本季打出生涯年，今天補足打席數，空降聯盟打擊王。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使28歲外野手沃德（Taylor Ward）本季打出生涯年，全壘打數也創生涯新高，今天對戰遊騎兵5打數敲出1支陽春砲，進帳1分打點，他也補足打席數，空降聯盟打擊王，上壘率、長打率和OPS（整體攻擊指數）都是聯盟第一。

大聯盟官網記者艾德勒（David Adler）曾撰文指出，沃德是開季至今最強打者，他因傷錯過開季，但歸隊後繳出亮眼表現，截至今天，出賽28場累計122個打席、101打數，共敲38支安打，9支全壘打已是生涯單季新高，另有33分打點，打擊率高達0.367。

今天對戰由遊騎兵，沃德今擔任開路先鋒，5打席1安打，敲出本季第9轟，確定補足打席數，打擊率0.367，擠下隊友楚奧特（Mike Trout），空降聯盟打擊王，上壘率0.484、長打率0.733和OPS1.217全高居聯盟第一。

天使自2014年之後就未曾打進季後賽，本季目前以24勝15敗暫居美聯西區第2，距離龍頭太空人只有一場勝差，天使由百年最強二刀流好手大谷翔平和3屆美聯MVP「神鱒」楚奧特領軍，若是沃德能持續保持火熱手感的話，勢必會成為對手的一大威脅，天使挑戰相隔8年再度打進季後賽，沃德的發揮江備受關注。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。