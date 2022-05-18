MLB》補足打席數空降打擊王 天使核彈頭火力輸出傲視全聯盟

天使28歲外野手沃德本季打出生涯年，今天補足打席數，空降聯盟打擊王。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使28歲外野手沃德（Taylor Ward）本季打出生涯年，全壘打數也創生涯新高，今天對戰遊騎兵5打數敲出1支陽春砲，進帳1分打點，他也補足打席數，空降聯盟打擊王，上壘率、長打率和OPS（整體攻擊指數）都是聯盟第一。

大聯盟官網記者艾德勒（David Adler）曾撰文指出，沃德是開季至今最強打者，他因傷錯過開季，但歸隊後繳出亮眼表現，截至今天，出賽28場累計122個打席、101打數，共敲38支安打，9支全壘打已是生涯單季新高，另有33分打點，打擊率高達0.367。

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今天對戰由遊騎兵，沃德今擔任開路先鋒，5打席1安打，敲出本季第9轟，確定補足打席數，打擊率0.367，擠下隊友楚奧特（Mike Trout），空降聯盟打擊王，上壘率0.484、長打率0.733和OPS1.217全高居聯盟第一。

天使自2014年之後就未曾打進季後賽，本季目前以24勝15敗暫居美聯西區第2，距離龍頭太空人只有一場勝差，天使由百年最強二刀流好手大谷翔平和3屆美聯MVP「神鱒」楚奧特領軍，若是沃德能持續保持火熱手感的話，勢必會成為對手的一大威脅，天使挑戰相隔8年再度打進季後賽，沃德的發揮江備受關注。

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