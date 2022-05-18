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NBA》史上第一人！ 東部決賽首戰繳全能數據 J.巴特勒創48年神紀錄

2022/05/18 12:31

熱火「士官長」J.巴特勒繳出超全能表現，率隊大勝塞爾提克，東部冠軍賽首戰告捷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱火「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）今在東部決賽首戰轟下全場最高的41分，率隊以118：107擊敗塞爾提克，率先搶下第1勝。J.巴特勒攻守俱佳，全能表現也載入史冊。

J.巴特勒今天19投12中，攻下41分，另有9籃板、5助攻、4抄截和3阻攻，他是自1974年開始統計阻攻和抄截以來，首位在季後賽單場達成上述數據的球員。他也成為史上第7位季後賽單場達成「40分、5籃板、5助攻、4抄截」的球員，前6位分別是「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、魏斯布魯克（Russell Westbrook）、皮爾斯（Paul Pierce）、「戰神」艾佛森（Allen Iverson）、「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）、尤英（Patrick Ewing）和「大鳥」柏德（Larry Bird）。

J.巴特勒今天除了轟破40分外，投籃命中率也高達63.2％，季後賽生涯共累積5場至少40分、命中率6成的比賽，與「惡漢」巴克利（Charles Barkley）並列史上第三，僅次於「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的8場和詹姆斯的12場。

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