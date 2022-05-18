泰國賽》第3局連掃16分 戴資穎力退丹麥雅各布森 闖女單16強

戴資穎。（資料照，Badminton Photo 提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第2的戴資穎今天在超級500系列泰國羽球公開賽，以18：21、21：9、21：5逆轉世界排名38的24歲丹麥女將雅各布森（Julie Dawall Jakobsen），挺進女單16強。

去年受到疫情影響，世界羽聯（BWF）在泰國共舉辦2場公開賽及年終總決賽，而戴資穎在兩場泰國公開賽皆打入決賽，只是都輸給西班牙瑪琳（Carolina Marin），直到年終賽金牌戰，小戴才打退瑪琳。

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如今，再度回到泰國公開賽，榮膺女單頭號種子的戴資穎首輪遇到未曾交過手的雅各布森，小戴第一局以11：7進入技術暫停，但暫停後發生較多失誤，雅各布森也越打越有自信，不僅超前，更取得20：18領先，而戴資穎回球出界把首局讓出。

意外丟掉第一局的戴資穎次局重整旗鼓，一鼓作氣連掃10分，並以懸殊比分將戰線延長。不過，決勝局回到下半邊的小戴以1：4落後，連拿4分取得超前，並以11：5進入技術暫停，換邊後也一路揚長而去，在3局大戰中脫穎而出。

戴資穎通過首輪考驗後，16強對手將是世界排名53馬來西亞23歲吉蘇娜、世界排名48印尼24歲哈塔萬之間的贏家。

單打方面，台灣選手今天除了戴資穎，一哥周天成首輪對上印尼選手蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）；「羽球王子」王子維32強過招馬來西亞黃智勇；從資格賽晉級的女單好手許玟琪連兩週碰上日本名將奧原希望。

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