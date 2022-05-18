MLB》大谷翔平自打球「中蛋」！ 痛完連自己也笑出來 （影音）

大谷翔平遭蛋襲，痛到繞了一大圈才重返打擊區。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵今天在主場面對天使，於8下海灌7分大逆轉，終場以10：5擊敗天使收下3連勝，天使吞下2連敗，此役大谷翔平敲出1安苦吞2K，「小大谷翔平」還在7上打擊時遭界外球反彈擊中，讓他痛到跑了一圈後，回到打擊區忍不住笑了出來。

遊騎兵1下席格（Corey Seager）開轟先馳得點，天使在3上沃德（Tyler Ward）陽春砲與倫登（Anthony Rendon）的2分砲下取得3：1領先。遊騎兵4下靠卡胡（Kole Calhoun）的2分砲將比數追平，7上楚奧特（Mike Trout）的本季第10轟，幫助天使取得4：3領先。

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不過到8下風雲變色，泰普拉（Ryan Tepera）在一個人都沒解決的情況下，被敲3安，投出2次四壞保送，先失掉2分後，留下滿壘退場，接替上場的瓦德茲（Cesar Valdez）先被賀夫（Sam Huff）敲安失掉壘上的2分，接著再在1出局時被敲安再失1分，後續瓦德茲沒有失掉自己的自責分完成投球任務，但遊騎兵也順利攻下7分大局反超。

9上大谷翔平在1出局時敲出本場比賽首安後被代跑下場，隨後代跑的韋德（Tyler Wade）盜上二壘後被倫登敲安送回來，但天使在此局就只追近1分，終場以5：10不敵遊騎兵輸球。

今天大谷翔平5打數敲出1安，吞下2次三振，其中第四打席，大谷翔平還因為自打球擊中胯下，當場讓他痛到繞了一大圈才回到打擊區，在打擊區上他也露出尷尬的笑容，最終被三振出局，本季大谷翔平的打擊率為2成55。

大谷翔平遭蛋襲後痛到往打擊區外跑了一大圈才重返打擊區。（美聯社）

大谷翔平痛到蹲下。（法新社）

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