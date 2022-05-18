中職》傳奇球星回憶明星賽 林仲秋自曝轟滿貫時其實「喝醉了」

中職邀來傳奇球星為明星賽站台。（記者林正堃攝）





〔記者林宥辰／台北報導〕中職今天明星賽宣告記者會，邀4位傳奇球星林仲秋、羅敏卿、黃忠義和馮勝賢，還有現中信兄弟二軍投手教練王建民與會。傳奇球星談到各自的明星賽體驗，林仲秋自曝，2000年明星賽他代打擊出滿貫砲，當下其實已經喝了不少啤酒。

林仲秋說，早期明星賽有不少贊助廠商，當年正好是啤酒商贊助，該年明星賽他並未先發，就和幾個替補球員在休息室。林仲秋說：「大家本來就都是好朋友，又有贊助商的啤酒，4、5個人就開始在旁邊喝。我記得那時候5局中場休息，我上去打全壘打大賽，好像5次裡打1次，就拿到全壘打大賽冠軍。」

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林仲秋。（記者林正堃攝）





林仲秋說：「後來7局滿壘、兩出局，教練說要我上去代打。我說我喝到臉已經紅紅的怎麼打？結果上去還打了滿貫砲，MVP也抱回來。」林仲秋強調，絕對不鼓勵選手喝酒，但他笑說：「但那年明星賽，不喝好像對不起廠商。」

當年中職紅白對抗賽，林仲秋不僅擊敗陳連宏，拿到全壘打大賽冠軍，明星賽中那支滿貫砲，也是中職明星賽史上首支滿貫砲。

林仲秋說，明星賽還是要球員把好的球技秀給球迷看，現今的明星賽充滿啦啦隊等風貌，和早年已經不同，當年他把獎金3萬元捐給慈善團體，也希望今年也能有球員做善事。

王建民。（記者林正堃攝）

羅敏卿。（記者林正堃攝）

黃忠義。（記者林正堃攝）

馮勝賢。（記者林正堃攝）

中職會長蔡其昌。（記者林正堃攝）

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