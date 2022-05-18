聽奧》選手返台怨洗冷水澡 體育署：爭取住加強版防疫旅館

無黨籍立委黃國書（左）今天針對聽奧選手返國入住集中檢疫所質詢代理體育署長得教育部常務次長林騰蛟（右）。（擷取自國會頻道）

〔記者楊丞彧／台北報導〕針對立委質詢問到，有聽奧選手因返國落地採檢陽性後送到集中檢疫所，但環境不佳，甚至還得洗冷水澡。對此，代理體育署長的教育部常務次長林騰蛟今（18日）回應，集中檢疫所設施設備可能比較不理想，體育署已進行關心和瞭解，同時也正向指揮中心申請專案核准，希望讓選手能住加強版防疫旅館。

立法院司法及法制委員會今天與教育及文化委員會聯席審查「學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例」部分條文修正草案，邀請教育部次長林騰蛟報告並備詢。無黨籍立委黃國書以及國民黨立委陳以信皆對聽奧選手返國待遇提出質詢。

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黃國書指出，這次巴西聽奧成績不俗，奪下2金、7銀、3銅，特別在疫情嚴峻下，我們還是派選手出賽，並取得這樣的成績。現在有21位選手在巴西確診尚未回國，希望體育署要密切注意。而有位已經回國的選手落地後採檢陽性確診，被送到宜蘭縣憲兵隊指揮部，隔離條件不是很好，不但說晚上要洗冷水澡，也說其他配套設施都不足。黃國書說，這樣的選手為國爭光，還拿到銀牌，國家是否應更善待這些選手？

林騰蛟回應，依照入境相關規定，若落地採陽就送到集中檢疫所。而這處位在宜蘭的集中檢疫所，設施設備可能比較不理想，針對這部分體育署已經進行關心瞭解，同時也向指揮中心爭取，申請專案核准住宿於加強版防疫旅館。

陳以信也問到，我國聽奧代表團有21位選手在巴西飯店進行隔離，是否有人在當地協助？預計如何返台？

林騰蛟表示，在當地遵守相關規定，也有隨隊醫師協助治療，協會有兩人、教育部有一人在當地協助，駐外單位也給予很多在交通、醫療、參賽的幫忙。後續的部分，會視採檢的狀況，若符合上機規定，預計分三批回國。

陳以信接著問，有返國採陽的選手反映，被送到宜蘭憲兵隊的集中檢疫所很像「當兵」，還沒熱水澡可洗，晚上也睡不好，送餐也送不好，原本是否就預計送到那邊？對於為國家「公出」爭取榮譽的選手，遭遇這種待遇，教育部有沒有關心？

林騰蛟回應，目前正積極處理當中，體育署也成立LINE群組，針對染疫選手的部分會加強照顧。原來安排若採陰就依照原來協會安排入住防疫旅館，至於採陽送集中檢疫所的部分，會積極向指揮中心申請專案核准，住宿在加強版防疫旅館。

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