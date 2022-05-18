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中職》全壘打大賽辦法出爐 20位強打取8名參加

2022/05/18 15:44

今年全壘打榜上競爭激烈，林立以4支居首、張志豪3轟居次。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職明星賽今年睽違2年復辦，除了2場「國家隊vs明星隊」正賽戲碼，全壘打大賽同樣吸引關注。聯盟今天公布全壘打大賽成員決定辦法，去年和今年全壘打榜上前10名、合計20位球員為候選人，取票選前8位參加。

今年全壘打榜上競爭激烈，樂天桃猿隊林立以4支居首、中信兄弟張志豪3轟，富邦悍將蔣智賢等9人以2轟並列。去年全季全壘打王則是朱育賢22轟，統一獅林安可16轟居次。聯盟表示，若有球員連兩年都在前10名內，不會往下遞補人選。

★去年全壘打榜

樂天桃猿 朱育賢（22）

統一獅 林安可（16）

樂天桃猿 林泓育（14）

中信兄弟 陳子豪（14）

中信兄弟 許基宏（14）

富邦悍將 高國輝（12）

味全龍 吉力吉撈•鞏冠（11）

富邦悍將 林益全（11）

中信兄弟 詹子賢（10）

富邦悍將 范國宸（9）

★今年全壘打榜

樂天桃猿 林立（4）

中信兄弟 張志豪（3）

富邦悍將 蔣智賢（2）

樂天桃猿 林承飛（2）

味全龍 拿莫•伊漾（2）

統一獅 林子豪（2）

味全龍 林智勝（2）

中信兄弟 陳文杰（2）

中信兄弟 岳東華（2）

中信兄弟 許基宏（2）

富邦悍將 申皓瑋（2）

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