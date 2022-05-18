中職》回憶波浪舞震撼 「東哥」黃忠義喊話球迷希望滿場再現

黃忠義。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職今天明星賽宣告記者會，今年將是擺脫疫情影響，睽違2年再辦明星賽。今天中職聯盟邀請林仲秋、羅敏卿、黃忠義和馮勝賢，4位傳奇名將齊聚，講述過往明星賽風光。

「東哥」黃忠義參與過14屆明星賽，他提到，對2003年明星賽最為難忘。黃忠義說：「除了球員展現技術，最大回憶就是球迷不分敵我的支持。2003年那年，應該是最經典的波浪舞，繞了20幾圈，我們球員思緒都不在球場，都在看那壯觀的波浪舞。」東哥說，中職相隔兩年又舉辦明星賽，邀請球迷朋友，希望能夠再創滿場佳績。

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早年在統一獅隊宛若指定打擊代名詞的羅敏卿，對明星賽最有印象則是自己的盜壘，他笑說，當時對方外野手彭政閔應該也難以預料自己會起跑，反而讓他有機可趁衝回本壘。羅敏卿自嘲笑說：「職棒打16年有19盜（實為20盜壘），腳程應該『還可以』啦。」

馮勝賢是2000年新人王，也是在該年起，連續8年挺進明星賽。上任中職秘書長期間，也規劃多次明星賽活動。馮勝賢笑說，印象最深刻就是每年都和「東哥」黃忠義競爭二壘席次。馮勝賢也說：「明星賽期間最辛苦的，其實是聯盟工作夥伴。他們想盡辦法讓選手有尊榮感，是活動幕後的默默推手。」

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