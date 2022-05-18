晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》回憶波浪舞震撼 「東哥」黃忠義喊話球迷希望滿場再現

2022/05/18 16:06

黃忠義。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職今天明星賽宣告記者會，今年將是擺脫疫情影響，睽違2年再辦明星賽。今天中職聯盟邀請林仲秋、羅敏卿、黃忠義和馮勝賢，4位傳奇名將齊聚，講述過往明星賽風光。

「東哥」黃忠義參與過14屆明星賽，他提到，對2003年明星賽最為難忘。黃忠義說：「除了球員展現技術，最大回憶就是球迷不分敵我的支持。2003年那年，應該是最經典的波浪舞，繞了20幾圈，我們球員思緒都不在球場，都在看那壯觀的波浪舞。」東哥說，中職相隔兩年又舉辦明星賽，邀請球迷朋友，希望能夠再創滿場佳績。

早年在統一獅隊宛若指定打擊代名詞的羅敏卿，對明星賽最有印象則是自己的盜壘，他笑說，當時對方外野手彭政閔應該也難以預料自己會起跑，反而讓他有機可趁衝回本壘。羅敏卿自嘲笑說：「職棒打16年有19盜（實為20盜壘），腳程應該『還可以』啦。」

馮勝賢是2000年新人王，也是在該年起，連續8年挺進明星賽。上任中職秘書長期間，也規劃多次明星賽活動。馮勝賢笑說，印象最深刻就是每年都和「東哥」黃忠義競爭二壘席次。馮勝賢也說：「明星賽期間最辛苦的，其實是聯盟工作夥伴。他們想盡辦法讓選手有尊榮感，是活動幕後的默默推手。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。