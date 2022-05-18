射箭世界盃》奧運國手狂！湯智鈞拉尾盤居第3種子 女團打下第2種子

湯智鈞拉尾盤居第3種子。（教練劉展明提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊本週轉戰射箭世界盃南韓光州站，今在反曲弓資格賽上，東京奧運團體銀牌成員湯智鈞拉尾盤，射出674分高居第3，僅次於南韓兩大高手，而台灣女將也不遑多讓，郭紫穎、雷千瑩分居4、5名，助女團奪下團體賽第二種子，男團則是第六種子。

台灣隊4月參加世界盃土耳其安塔利亞站，男團成功打下團體賽金牌，目前世界排名更是高居第1，本週轉戰南韓參賽，期待能與世界強權南韓再度較勁。

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湯智鈞在資格賽前36箭以334分排名13位，但後36箭射出340分，最終排名躍居第3，僅次於金優鎮680分、18歲小將金在德685分。

湯智鈞拉尾盤居第3種子。（教練劉展明提供）

湯智鈞拉尾盤居第3種子。（教練劉展明提供）

湯智鈞拉尾盤居第3種子。（教練劉展明提供）

除了湯智鈞之外，小將戴宇軒射出653分排名27，蘇于洋以642分排在45席，2位小將要與湯智鈞合體參加團體賽，而台灣團體成績共拿1969分，拿到第6種子，明天在16強交手由2019年世錦賽個人金牌艾利森（Brady Ellison）領軍的美國隊交鋒。台灣、美國在土耳其安塔利亞站8強交手，由台灣獲勝。

女團方面，郭紫穎646分、雷千瑩645分，而前一站留在台灣參加全中運的小將邱意晴獲得637分居第10，因此台灣女團將由3屆奧運國手雷千瑩攜手郭紫穎、邱意晴參戰，女團明天16強將過招哈薩克。

台灣團體成績共拿1969分，拿到第6種子。（教練劉展明提供）

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