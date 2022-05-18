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MLB》現代棒球第一人！棄打從投的他初登板就寫空前紀錄（影音）

2022/05/18 17:05

〔體育中心／綜合報導〕小熊今以7：0完封海盜，其中26歲的投手休斯（Brandon Hughes）初登板5個出局數都以三振拿下，寫下現代棒球年代以來空前紀錄。

休斯2017年第16輪獲得小熊指名，當時是以外野手身分進入職棒，2019年棄打從投，今天被叫上大聯盟，且馬上獲得登板機會。

小熊今在6局換上中繼投手諾里斯（Daniel Norris），不過他僅投1人次就因傷退場，臨危受命的休斯雖然一上來就先投出保送，不過隨後穩下陣腳、連飆2K安全下庄。

休斯7局續投，先用三振連拿2個出局數，雖然再投出單場第2個保送，不過兩出局後再以三振解圍，也讓他成為現代棒球年代第一位初登板至少5個出局數都以三振拿下的投手。

另外，今天也迎來初登場的小熊新秀莫雷爾（Christopher Morel）則在8局敲出生涯首轟，成為隊史第9位大聯盟初亮相就開轟的球員。

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