WNBA》美女籃球星遭俄拘留延長 NBA主席：努力讓她平安歸國

WNBA球員格林娜。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕原預計5月19日可以出庭的WNBA球員格林娜(Brittney Griner),無奈日前又被俄羅斯法庭延期30天並拒絕她在家拘留的要求。今NBA主席席爾瓦(Adam Silver)就受訪表示,讓格林娜平安歸國已成他們的首要任務。

7屆全明星、2屆奧運金牌好手格林娜,受到俄國重金邀約前往莫斯科打球。未料2月中旬出海關時,行李箱內被查獲「含大麻油」油盒,因此遭到拘捕,恐面臨5至10年有期徒刑。

格林娜被拘留俄羅斯迄今已數月,美國國務院3日就對此表態,在俄羅斯入侵烏克蘭後的美俄緊張局勢下還把格林娜拘留俄國確定是「錯誤拘留」。同時,也將該案交由國務院「總統人質事務特使辦公室」負責以盡速將她送回美國。

而NBA主席席爾瓦也嚴正表示,他們的首要任務是確保她能健康與安全地離開俄羅斯。「我與WNBA主席恩格爾伯特(Cathy Engelbert)每天都在處理這個問題,我們不斷地與白宮、國務院、公私部門等單位聯繫要爭取釋放她。」席爾瓦說道。

#RT @espn: Adam Silver and @malika_andrews discuss the NBA's role in bringing Brittney Griner home from Russia: pic.twitter.com/XUpBcuE3iP