MLB》本壘衝突造成板凳清空 小熊捕手驚訝：我們曾是隊友（影音）

沃格巴克與小熊隊捕手康崔拉斯發生衝突。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕今日小熊對戰海盜的比賽中,海盜強打沃格巴克(Dan Vogelbach)跑回本壘時,與小熊隊捕手康崔拉斯(Willson Contreras)發生衝突,造成雙方清空板凳,小熊終場以7:0拿下勝利。康崔拉斯賽後坦言,對這起事件感到相當驚訝。

四局上,小熊外野手鈴木誠也接殺筒香嘉智的外野高飛球,三壘跑者沃格巴克試圖跑回本壘,最後遭到捕手觸殺出局。沃格巴克在滑進本壘時與康崔拉斯輕微碰撞,沃格巴克推開掉在地上的捕手面罩,康崔拉斯似乎對此表示不滿,兩人開始爆發口角,最後形成雙方清空板凳的場面。

So you decided to run on Seiya Suzuki: pic.twitter.com/9vBKIPWDQj