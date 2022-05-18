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MLB》本壘衝突造成板凳清空 小熊捕手驚訝：我們曾是隊友（影音）

2022/05/18 18:06

沃格巴克與小熊隊捕手康崔拉斯發生衝突。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今日小熊對戰海盜的比賽中，海盜強打沃格巴克（Dan Vogelbach）跑回本壘時，與小熊隊捕手康崔拉斯（Willson Contreras）發生衝突，造成雙方清空板凳，小熊終場以7：0拿下勝利。康崔拉斯賽後坦言，對這起事件感到相當驚訝。

四局上，小熊外野手鈴木誠也接殺筒香嘉智的外野高飛球，三壘跑者沃格巴克試圖跑回本壘，最後遭到捕手觸殺出局。沃格巴克在滑進本壘時與康崔拉斯輕微碰撞，沃格巴克推開掉在地上的捕手面罩，康崔拉斯似乎對此表示不滿，兩人開始爆發口角，最後形成雙方清空板凳的場面。

康崔拉斯賽後說道：「基本上，我只是在查看他有沒有怎樣，他反應過度了。這讓我很驚訝，但事實就是如此。」

康崔拉斯與沃格巴克在2012到2016年賽季曾經是小熊農場的隊友，2016年，沃格巴克被交易到水手，康崔拉斯則在同年夏天升上大聯盟。

康崔拉斯補充：「我當下只有告訴他，不要對我那樣，我們曾經一起打球。但歸根究底這並不重要，我們贏得了比賽，而他們遭到完封。」

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