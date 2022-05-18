網球》Top1到Top100都贏過！35歲法國老將完成另類紀錄（影音）

加斯奎特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕法國老將加斯奎特（Richard Gasquet）今在ATP250等級的日內瓦公開賽以6：2、7：5（5），擊敗世界排名第2的「總理」梅德維夫（Daniil Medvedev），也讓他寫下一項難得紀錄。

世界排名曾高居第7的加斯奎特今花了90分鐘讓梅德維夫本季紅土首戰就受挫，這也是這位35歲老將自2005年在蒙地卡羅大師賽擊敗當時世界球王費德爾（Roger Federer）後，相隔17年再度從世界Top2的球員手中拿下勝利。

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除此之外，加斯奎特今天打敗世界第2的梅總後，生涯至今從世界第1至100的選手都打敗過，寫下難得紀錄。生涯累積570勝的法國好手下輪將與波蘭馬吉庫薩克（Kamil Majchrzak）爭奪4強門票。

Top sweep



@richardgasquet1 now has a career win against EVERY position in the Top 100 of the Pepperstone ATP Rankings #gonetgenevaopen pic.twitter.com/OfebSIZvvG — Tennis TV （@TennisTV） May 17, 2022

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