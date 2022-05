網球》Top1到Top100都贏過！35歲法國老將完成另類紀錄（影音）

加斯奎特。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕法國老將加斯奎特(Richard Gasquet)今在ATP250等級的日內瓦公開賽以6:2、7:5(5),擊敗世界排名第2的「總理」梅德維夫(Daniil Medvedev),也讓他寫下一項難得紀錄。

世界排名曾高居第7的加斯奎特今花了90分鐘讓梅德維夫本季紅土首戰就受挫,這也是這位35歲老將自2005年在蒙地卡羅大師賽擊敗當時世界球王費德爾(Roger Federer)後,相隔17年再度從世界Top2的球員手中拿下勝利。

除此之外,加斯奎特今天打敗世界第2的梅總後,生涯至今從世界第1至100的選手都打敗過,寫下難得紀錄。生涯累積570勝的法國好手下輪將與波蘭馬吉庫薩克(Kamil Majchrzak)爭奪4強門票。

Top sweep



@richardgasquet1 now has a career win against EVERY position in the Top 100 of the Pepperstone ATP Rankings #gonetgenevaopen pic.twitter.com/OfebSIZvvG