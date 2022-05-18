NBA》拿40分還輸我會超火！熱火士官長霸氣嗆聲

巴特勒。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕東部決賽首戰，熱火「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）雙喜臨門，不但個人締造聯盟歷史紀錄，更率領南灘地主軍團搶下第1勝，賽後他霸氣嗆聲：「如果拿40分球隊還輸球，那我會非常生氣。」

32歲巴特勒寶刀未老，全場19投12中、18罰17中，繳出41分、9籃板、5助攻、4抄截、3阻攻，這是聯盟1974年統計阻攻、抄截以來，季後賽首見的單場個人攻守數據，甚至強壓2016年總決賽G6詹姆斯（LeBron James）的41分、8籃板、11助攻、4抄截、3火鍋。尤其「士官長」易籃後拚出27分，第3節帶隊嚴防強攻，拉出一波21：2高潮，讓上半場最多落後13分的熱火上演驚天大逆轉，「我沒做什麼改變，就是繼續以正確方式打球。有空檔時就出手投籃，不斷攻擊籃框，把球交給有空檔機會的隊友，老實說，這是團隊努力的結果。」

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巴特勒除了火力四射，勇於肢體激烈碰撞的硬漢防守，也為後輩塔圖姆（Jayson Tatum）上堂震撼教育，綠衫軍一哥此役21投10中，僅獲29分、8籃板、6助攻、4抄截，另有7失誤，賽後「士官長」透露戰術策略，「我努力干擾他出手，避免出現犯規，全隊也採取多人輪番防守，我們確實付出很多努力。」熱火季後賽延續主場不敗金身，現已7連勝，總帥史波斯查（Erik Spoelstra）盛讚：「巴特勒是精英競爭者，這聯盟中有許多人在打球，但他是為了勝利而戰，這完全不同。」

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