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中職》統一獅與Up 直播合作！成立Uni Girls直播戰隊

2022/05/18 19:21

Up直播跨界中職統一7-ELEVEN 獅，進軍臺南合體Uni-Girls。（球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒統一 7-ELEVEN 獅隊於今 （ 18日 ） 在臺南主場賽事與年度合作夥伴「 Up 直播 」舉辦異業結盟儀式，本在職業籃球賽事即有高度網路聲量的Up直播，首度將直播版圖拓展至有 33 年資歷的中華職棒，並結盟素有「 南霸天 」之稱的統一 7-ELEVEN 獅隊與其 Uni-Girls 啦啦隊，進軍臺南並成立Uni-Girls直播戰隊，展現出深根南臺灣市場的決心。

Up直播與統一 7-ELEVEN 獅的跨界領域合作，因應近期疫情嚴峻時刻，雙方透過線上與線下整合，讓運動產業與時下最流行的直播平台異業結盟。Up直播執行長葉冠義表示：「職業棒球運動賽事是我們期待已久的市場，期盼在媒體網絡成熟的世代中，不僅透過Uni-Girls 女孩們的優質直播內容，以及藉由球隊的戰績與人氣球星共同拉抬，共創一個更好的內容呈現，讓更多朋友可以體驗更豐富、多元的網路直播跟線上互動樂趣。」

這次的Uni-Girls 直播戰隊，總計有八位女孩加入，分別為妮妮、瑟七、詩詩、柔一、Manping、Maggie、Joy、姍姍，女孩們除了在主場應援舞蹈上各自有眾多球迷粉絲，在其他不同於棒球的領域上也有許多喜愛他們的大小朋友。Uni-Girls 學姐妮妮表示，很開心這次的合作機會，讓她可以在線上展現自己的好口才，更可以讓粉絲看見她在球場上應援帶動之外其他才藝，至於有哪些精采的內容，就請粉絲們上線與她見面囉！

不只是成立Uni-Girls 直播戰隊而已，Up直播今年也將於下半球季與統一 7-ELEVEN 獅攜手舉辦聯名主題日活動。不但將邀請Up直播專屬直播主蒞臨現身之外，現場也將會有眾多好玩的活動內容等待球迷們進場，敬請各位球迷朋友視目以待囉，一起進場與Up直播為統一7-ELEVEN獅加油。 （ 實際活動內容，依球隊發出之官方訊息為主 ）

Up直播跨界中職統一7-ELEVEN 獅，進軍臺南合體Uni-Girls。（球團提供）

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