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中職》明天對手樂天3大將快篩陽性 葉總有話要說

2022/05/18 17:57

味全總教練葉君璋。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕樂天桃猿今天公告3名一軍球員快篩陽性，分別是游擊手林承飛、二壘手林立和一壘手陳俊秀，3人都接受安排PCR檢測，預期將缺陣一段時間。

今天稍早猿隊總教練曾豪駒透露，遞補人選預計將安排馮健庭、郭嚴文與余德龍上一軍支援。明天桃猿將在澄清湖球場迎戰味全龍。

味全是最早深陷染疫風暴的中職球隊，總計19名球員確診，對戰力影響甚鉅，復賽後味全戰績1勝3敗，對於明天對手桃猿有3名球員快篩陽性，味全總教練葉君璋認為，桃猿野手陣容和深度很不錯，雖然有幾名主力球員缺陣，但影響不是那麼大，他們和統一獅實力還是很強。

統一獅目前球員包括林岱安、劉軒荅、劉予承、江承峰、陳韻文、羅暐捷、陳鏞基、施冠宇都確診缺陣，總教練林岳平也因確診，由高志綱暫代兵符，昨天獅隊以3:1扳倒桃猿。

疫情燒進中職，各隊都有教練或選手染疫，對戰力影響不小，也牽動上半季戰績走向，葉總表示，這時候考驗各隊二軍農場養成和板凳深度。

葉總指出，這段時間味全上一軍支援的球員，戰力落差沒很大，其實其他球隊也是如此，代表中職進步很多。

陳俊秀、林立和林承飛快篩陽性。（本報資料照）

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