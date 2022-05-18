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MLB》「我想留下，但球隊沒有消息⋯」紅襪重砲決定轉隊?

2022/05/18 18:07

馬丁尼茲。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今年是紅襪與當家重砲馬丁尼茲（JD Martinez）簽下5年1.1億美元合約的最後1年，16日他在對陣遊騎兵賽前接受《波士頓環球報》採訪談及未來：「我一直想留在球隊。他們從2019年開始就對續約持開放態度，但什麼都沒發生。」

當波士頓在上賽季的交易截止日期簽下史瓦伯（Kyle Schwarber）時，他們計劃替換馬丁尼茲。然而，最後紅襪沒能留下史瓦伯，他轉投費城人隊。因此，紅襪自然有傾向與馬丁尼茲續約的傳聞。

紅襪與馬丁尼茲這份5年約中有兩個逃脫條款，但馬丁尼茲都選擇留下。他過去在紅襪效力526場，繳出打擊率.298、118發全壘打、378分打點和以及OPS.916，並入選3次全明星和2次銀棒獎。

尤其是在2018年，也就是他簽約的第一年，就拿下打點王，為紅襪的世界大賽冠軍做出了重大貢獻。

馬丁尼茲對於是否續留紅襪似乎改變了主意：「我覺得什麼都沒有發生，所以我必須為自己考慮，為未來考慮。」

由於國聯現在也採取指定打擊，馬丁尼茲的市場價值上漲不少。他本賽季仍然是紅襪隊陣容的重要支柱，平均打擊率為 .333、另外敲出5轟、19分打點和OPS.958。

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