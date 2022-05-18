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中職Live》張進德漏接高飛球、林智勝犧牲打追分 悍將 3：1 龍

2022/05/18 19:47

第三局

3局下，劉基鴻敲捕手後方飛球結果張進德失誤漏接、大難不死的他隨後遭觸身球保送上壘，曾陶鎔獲四壞保送，洪瑋漢滾地球野手選擇，一三壘有人1出局，林智勝右外野高飛犧牲打，味全追成1：3。

3局上，申皓瑋敲一壘安打，盜二壘時捕手傳球漏到外野，順利跑上三壘，范國宸右外野安打，悍將1：0領先。蔣智賢內野滾地球打到曹祐齊的腿成為內野安打。張進德中間方向滾地球，張政禹飛撲美技封殺二壘跑者，一三壘有人，曹祐齊暴投送分，悍將2：0領先。陳真敲二壘安打，悍將3：0領先。

第二局

2局下，龍德力遭三振，吳東融外野飛球出局，張政禹二壘滾地球出局。3出局。

2局上，蔣智賢左外野飛球出局，張進德敲穿越二壘防線的安打，陳真右外野安打，孔念恩遭三振，王勝偉獲保送，形成滿壘，莊韋恩游擊滾地球，張政禹漏了一下再傳二壘封殺跑者出局，悍將提出重播輔助判決未能推翻。悍將留下滿壘殘壘。

第一局

1局下，洪瑋漢、林智勝內野滾地球出局，陳品捷選到四壞球保送上壘，吉力吉撈中外野飛球出局。3出局。

1局上，莊韋恩中外野飛球出局，董子恩觸身球上壘，申皓瑋右外野飛球出局，范國宸揮空遭三振。3出局。

曹祐齊開箱。（味全龍提供）

曹祐齊開箱。（味全龍提供）

曹祐齊。（味全龍提供）

富邦悍將先發打線：

1 莊韋恩 2B
2 董子恩 3B
3 申皓瑋 CF
4 范國宸 1B
5 蔣智賢 DH
6 張進德 C
7 陳真 LF
8 孔念恩 RF
9 王勝偉 SS

先發投手：郭俊麟

 

味全龍先發打線：

1 洪瑋漢 CF
2 林智勝 DH
3 陳品捷 RF
4 吉力吉撈．鞏冠 C
5 龍德力 1B
6 吳東融 2B
7 張政禹 SS
8 劉基鴻 3B
9 曾陶鎔 LF

先發投手：曹祐齊

 

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