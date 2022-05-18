中職Live》柯育民阻殺失誤 兄弟2：0獅

第四局
4上，王威晨敲出中外野方向一壘安打，江坤宇擊出左外野方向一壘安打，一、二壘有人。陳文杰外野飛球落地，外野手傳三壘封殺跑者，一出局。許基宏擊出右外野方向一壘安打，1分打點，兄弟1：0獅，一、三壘有人。詹子賢三壘平飛球被接殺，兩出局。一壘跑者啟動盜壘，捕手傳球失誤，三壘跑者回來得分，一壘跑者上三壘，兄弟2：0獅。
第三局
3上，岳東華二壘高飛球被接殺，高宇杰內野滾地球遭到刺殺，宋晟睿外野飛球被接殺，三上三下。
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3下，柯育民遭到三振，林祖傑外野飛球被接殺，兩出局。邱智呈觸身球保送，林靖凱游擊方向滾地球，一壘跑者遭到封殺，三出局。
第二局
2上，許基宏內野滾地球遭到刺殺，詹子賢遭到三振，杜家明外野飛球被接殺，三出局，形成三上三下。
2下，林子豪外野飛球被接殺，郭阜林內野滾地球遭到刺殺，李丞齡遭到三振，三上三下。
第一局
1上，王威晨內野滾地球遭到刺殺，江坤宇一壘方向平飛球被接殺，陳文杰二壘飛球被接殺，三出局。
1下，邱智呈敲出內野滾地球形成一壘安打。林靖凱犧牲觸擊，跑者上二壘，一出局。陳傑憲內野滾地球，趁傳上壘，二壘跑者遭到夾殺，兩出局。胡金龍游擊滾地球遭到殺，三出局。
中信兄弟先發打線：
1 王威晨 3B
2 江坤宇 SS
3 陳文杰 RF
4 許基宏 1B
5 詹子賢 LF
6 杜家明 DH
7 岳東華 2B
8 高宇杰 C
9 宋晟睿 CF
先發投手：德保拉
德保拉。（記者陳志曲攝）
統一獅先發打線：
1 邱智呈 RF
2 林靖凱 2B
3 陳傑憲 CF
4 胡金龍 DH
5 林子豪 3B
6 郭阜林 1B
7 李丞齡 LF
8 柯育民 C
9 林祖傑 SS
先發投手：江辰晏
江辰晏。（記者陳志曲攝）