中職Live》柯育民阻殺失誤 兄弟2：0獅

第四局

4上，王威晨敲出中外野方向一壘安打，江坤宇擊出左外野方向一壘安打，一、二壘有人。陳文杰外野飛球落地，外野手傳三壘封殺跑者，一出局。許基宏擊出右外野方向一壘安打，1分打點，兄弟1：0獅，一、三壘有人。詹子賢三壘平飛球被接殺，兩出局。一壘跑者啟動盜壘，捕手傳球失誤，三壘跑者回來得分，一壘跑者上三壘，兄弟2：0獅。



第三局

3上，岳東華二壘高飛球被接殺，高宇杰內野滾地球遭到刺殺，宋晟睿外野飛球被接殺，三上三下。

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3下，柯育民遭到三振，林祖傑外野飛球被接殺，兩出局。邱智呈觸身球保送，林靖凱游擊方向滾地球，一壘跑者遭到封殺，三出局。

第二局

2上，許基宏內野滾地球遭到刺殺，詹子賢遭到三振，杜家明外野飛球被接殺，三出局，形成三上三下。



2下，林子豪外野飛球被接殺，郭阜林內野滾地球遭到刺殺，李丞齡遭到三振，三上三下。



第一局

1上，王威晨內野滾地球遭到刺殺，江坤宇一壘方向平飛球被接殺，陳文杰二壘飛球被接殺，三出局。

1下，邱智呈敲出內野滾地球形成一壘安打。林靖凱犧牲觸擊，跑者上二壘，一出局。陳傑憲內野滾地球，趁傳上壘，二壘跑者遭到夾殺，兩出局。胡金龍游擊滾地球遭到殺，三出局。

中信兄弟先發打線：

1 王威晨 3B

2 江坤宇 SS

3 陳文杰 RF

4 許基宏 1B

5 詹子賢 LF

6 杜家明 DH

7 岳東華 2B

8 高宇杰 C

9 宋晟睿 CF

先發投手：德保拉

德保拉。（記者陳志曲攝）





統一獅先發打線：

1 邱智呈 RF

2 林靖凱 2B

3 陳傑憲 CF

4 胡金龍 DH

5 林子豪 3B

6 郭阜林 1B

7 李丞齡 LF

8 柯育民 C

9 林祖傑 SS

先發投手：江辰晏

江辰晏。（記者陳志曲攝）

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