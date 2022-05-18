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T1》台啤英熊狂轟史上最高得分 獵鷹慘敗、本季墊底

2022/05/18 18:27

台啤士東全場30投22中，轟下52分。（台啤英熊提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕T1職籃聯盟今重燃戰火，雖然超過半個月沒比賽，但台啤英熊手感不受影響，全場出手近百次，命中56球，總得分飆破聯盟紀錄，終場144：115大勝台南獵鷹。台南獵鷹吞敗後也確定墊底，提前放暑假。

排名第6的台南獵鷹面臨背水一戰，此役吞敗將無緣季後挑戰賽。首節展現企圖心，從7分落後下，急起直追，拉出一波20：8的攻勢，取得全場最多5分領先。台啤靠著蔣淯安切入得分和妙傳，很快收復失土，首節就灌進38分，取得8分領先。

「新台灣人」阿提諾因傷缺陣，獵鷹禁區鬧空城，台啤士東則利用機會強勢轟炸，上半場就轟下28分、7籃板，蔣淯安則貢獻12分、6助攻，台啤上半場75：64領先。

下半場台啤持續擴大領先，差距都在20分左右；末節獵鷹防守專注力下降，幾乎不設防，台啤末節再灌進30分，勝負提前底定。

台啤士東全場30投22中，轟下52分，追平聯盟個人單場得分最高紀錄，全隊5人得分達雙位數，蔣淯安貢獻18分、9助攻，大福則進帳18分、20籃板。台啤單場場攻下144分，改寫聯盟球隊單場最高得分紀錄，原紀錄由新北中信特攻保持的139分。

台南獵鷹進攻表現不差，喬登全場投進9個三分球，轟下44分，吉伯特挹注29分、10籃板，呂濟而則貢獻24分，無奈防守漏洞百出，本季確定墊底。

蔣淯安貢獻18分、9助攻。（台啤英熊提供）

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