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全中運》台南已奪9金15銀17銅 黃偉哲有信心7月復辦再寫佳績

2022/05/18 20:29

台南市長黃偉哲（左三）接見全國中等學校運動會及甲級學生聯賽台南市優秀選手及教練，並頒發獎勵金。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕111年全國中等學校運動會於4月14日因疫情緊急喊卡，台南小將在已辦理的比賽項目中，奪下9金、15銀、17銅，總計41面獎牌，更有3項16人次破大會紀錄。台南市長黃偉哲今天表揚優秀選手及教練，對於還有15個體育項目將在7月復辦，表示有信心台南選手將會再寫佳績。

台南市全中運代表隊在網球項目勇奪2金6銀4銅；吳炯助教練帶領的大灣高中滑輪溜冰好手黃立昀取得2面金牌；曾上源教練帶領的白河商工舉重選手，囊括2金1銀1銅，並奪下高中女子組總錦標冠軍，其中王新琇及李恩昀皆連霸並破大會紀錄。另在110學年度甲級學生聯賽部份，永仁高中女籃獲得高中女生組第3名及國中女生組第2名；北門高中足球則奪得高男組11人制第2名。

黃偉哲除了謝謝選手為台南爭光，希望選手們持續保持最佳狀態，在賽場上才能盡情發揮實力，並提醒最重要的要避免確診，隨時注意自身健康狀況，期待選手們接下來的表現。

教育局長鄭新輝表示，本屆全中運受到疫情影響，市府在第一時間提供近400名隊職員2劑快篩試劑，讓選手返家前進行檢測，並持續追蹤身體狀況，透過完善的防疫照顧，讓代表隊選手無後顧之憂。與國立成功大學自2019年起合作推動的「健康選手管理計畫」，7月賽事復辦時也會繼續派駐運動傷害防護團隊，在第一線賽場提供選手專屬的防護服務，今年起也新增賽事期間的「營養津貼」，整合資源給予教練及選手最大的協助。

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