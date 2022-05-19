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棒球》「預計在台灣舉辦2場海外賽」MLB亞洲行為什麼困難重重？

2022/05/19 06:59

大聯盟要在台灣舉辦海外賽困難重重。圖為2019年世界12強台灣隊。（資料照，記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕2022年季末台灣可能舉行大聯盟海外明星賽嗎？韓職聯盟最近正在與大聯盟官方進行商議，台灣方面的態度將會影響大聯盟季末的海外亞洲行。

《韓聯社》昨報導，大聯盟國際部亞洲地區副總裁史莫（Jim Small）17日帶領團隊入境南韓，昨參觀了首爾高尺巨蛋，今天將前往釜山參觀社稷球場，為年底的亞洲海外賽進行考察。

美媒《The Athletic》在今年勞資協議相關的報導裡在國際比賽的部分曾提到，大聯盟計畫在2022年例行賽結束後前往南韓與台灣進行亞洲巡迴賽。

《韓聯社》昨掌握消息指出，大聯盟計畫分別在南韓與台灣各舉行4場和2場比賽，南韓方面會在高尺巨蛋及社稷球場進行，不過報導指出，要成行目前仍「困難重重」。

報導提到與台灣有關的段落指出，擔心疫情的台灣目前動向未明，如果台灣不舉行比賽的話，大聯盟事務局就需要重新安排行程，因為不太可能6場比賽都在南韓舉辦。

另外經費也是問題，文中指出，由於並非例行賽，韓職與大聯盟都沒有必要支付舉辦比賽活動經費，只需要負責派出選手，需要由經紀公司來籌辦，經紀公司必須找贊助商、與電視台協商轉播權來支付選手的出場費。

文中提到，南韓有一間經紀公司目前正與大聯盟事務局協商，「據悉大聯盟要求的金額非常高」，因此如果沒有明確的計畫跟票房條件，恐怕很難成行。

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