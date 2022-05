足球》歷史性協議！美國足協實踐男女「同工同酬」、獎金均分制

美國足協主席科內(左)、美國總統拜登於白宮慶祝足協同工同酬制塵埃落定。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕美國足協(USSF)、美國女足國家隊球員工會(USWNTPA)和美足球員協會今完成一項歷史性團體協約,宣布將實踐男女球員「同工同酬」並建立包含世界盃在內的所有獎金均分制,該份合約將會持續到2028年。

2019年,28位女足球員向法院提出控告,要據聯邦《同酬法案》及《民權法》第七章指控美國足協長久已來存有的制度化性別歧視和「同工不同酬」情況尋求賠償。直到今年3月初,長達3年的法律戰也總算塵埃落定,雙方達成和解。美國足協賠償2400萬美元(約6.7億新台幣),其中2200萬美元(約6.1億新台幣)為先前不對等的薪資補償,而200萬美元(約5617萬新台幣)則用於支援球員退役計畫、組織女性及女足活動等補助。

如今美國足協更實踐當初的諾言,為男足和女足國家隊建立一個平等酬勞的標竿。「這是非常有歷史意義的一刻。從此,這份協議有可能改變在美國的每場比賽,甚至是世界上任何一場比賽。」主席科內(Cindy Parlow Cone)說道。

美國足協、美國女足國家隊球員工會此次除了建立同工同酬以及所有賽事的獎金分配制,也在經濟條款指出,男女兩隊皆須平均分配的包括轉播、贊助等商業收入。而美國足協更就此成為世界上第一個將足聯世界盃獎金平等分配的足協。

「本次團體協約的結果證明了無數美國女足球員在場上場下的努力,」美國足球協會球員工會主席拉比諾(Becky Sauerbrunn)說道,並感嘆現在所擁有的平等歸功於前人努力建立的基石。

