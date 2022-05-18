日職》KKK！宋家豪連續8戰無失分 防禦率降至0.82（影音）

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力樂天的台灣好手宋家豪今在面對羅德的比賽登板，主投1局連飆3K完成任務，防禦率降至0.82。

樂天今作客羅德主場，宋家豪在8局下0：0情況下登板，面對海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）、柿沼友哉以及髙部瑛斗全數飆出三振，用了13球完成一局，最快球速149公里，目前已經連續8戰無失分，賽後防禦率降至0.82，收下本季第6次中繼成功。

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兩隊今戰完正規9局仍是0：0平手，羅德在10局靠著馬丁（Leonys Martin）的陽春砲向樂天說再見，酒居知史吞下敗仗。

效力歐力士的台灣好手張奕今則在面對火腿的賽事登板，一上來先被連續安打，兩出局後又遭谷內亮太敲安讓火腿攻佔滿壘，不過隨後三振掉萬波中正，化解危機。總計今1局用24球，最快球速150公里，賽後防禦率2.35。

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