晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》KKK！宋家豪連續8戰無失分 防禦率降至0.82（影音）

2022/05/18 21:18

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力樂天的台灣好手宋家豪今在面對羅德的比賽登板，主投1局連飆3K完成任務，防禦率降至0.82。

樂天今作客羅德主場，宋家豪在8局下0：0情況下登板，面對海克瓦利亞（Adeiny Hechavarria）、柿沼友哉以及髙部瑛斗全數飆出三振，用了13球完成一局，最快球速149公里，目前已經連續8戰無失分，賽後防禦率降至0.82，收下本季第6次中繼成功。

兩隊今戰完正規9局仍是0：0平手，羅德在10局靠著馬丁（Leonys Martin）的陽春砲向樂天說再見，酒居知史吞下敗仗。

效力歐力士的台灣好手張奕今則在面對火腿的賽事登板，一上來先被連續安打，兩出局後又遭谷內亮太敲安讓火腿攻佔滿壘，不過隨後三振掉萬波中正，化解危機。總計今1局用24球，最快球速150公里，賽後防禦率2.35。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。