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PLG》林志傑、林書緯展現價值退新北國王 富邦勇士搶龍頭還有戲

2022/05/18 21:13

林志傑。（記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕P. LEAGUE+因高雄鋼鐵人、台新夢想家連兩天未達最低出賽標準8人門檻因而延賽，今天在台北和平館終於迎來賽事，地主台北富邦勇士不只有雙洋將塞瑟夫、辛特力，老將「野獸」林志傑及此仗才歸隊的林書緯都有亮眼表現，最終以103：98力退新北國王，想連兩季登上聯盟例行賽龍頭還有機會。

勇士賽前17勝11敗，有機會搶下聯盟龍頭位置，今天上半場靠塞瑟夫、辛特力及林志傑合力進帳40分，率隊以54：48領先作客的國王。

易籃後，第二節三分球10投只1中的國王努力追分，最近追到兩分差，但始終欠缺一口氣超前，以及末節5分28秒又追到2分差，想不到再來進攻又出現失誤，而勇士就靠確診休兵逾一個月的林書緯，連續投進2顆三分球再把領先擴大至8分，最終也就成功在成功捍衛主場。

林志傑。（記者塗建榮攝）

勇士贏球後戰績18勝11敗，落後龍頭19勝10敗的新竹街口攻城獅1場勝差，能否連兩季登上例行賽龍頭，將看週六勇士跟攻城獅直接對決的結果，至於台新夢想家也有機會成為季後賽頭號種子。

辛特力23分進帳，塞瑟夫20分、10籃板，林志傑攻下21分，替補出發的林書緯砍進4顆三分球，攻下板凳最高的19分。

至於只有9人登錄的國王，表現最佳是湯瑪士21分、15籃板，里金斯20分、8助攻，楊敬敏18分進帳，板凳出發的林力仁挹注個人在PLG新高14分，可惜追分始終差一口氣超車，於客場吞下敗仗；國王戰績16勝13敗則提前確定以例行賽第4前進季後賽。

辛特力。（記者塗建榮攝）

賽瑟夫。（記者塗建榮攝）

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