法網》曾俊欣贏得「台灣內戰」 2連勝會內賽聽牌

曾俊欣（左）將與莊吉生（右）上演「台灣內戰」。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年法國網球公開賽男單會外賽，「台灣內戰」龍爭虎鬥，「夜市球王」曾俊欣技高一籌，7：5、6：4力退同胞老將莊吉生，2連勝挺進壓軸第3輪，再贏1場就躋身巴黎羅蘭加洛斯128籤男單會內舞台。

擅長紅土作戰的曾俊欣，本屆紅土大滿貫排會外11種子，初登場只掉2局強勢開胡，次輪面對經驗豐富的莊吉生，開賽就展現後浪威力，第2、6局雙破，取得5：1大幅領先。無路可退的莊吉生，則在第7局、9局接連回破，瘋狂反撲一口氣倒趕4局扳平，但曾俊欣戰情吃緊時力穩陣腳，不但克服被破發點適時止血，還在關鍵第12局突破滅火，驚險搶下首盤。

請繼續往下閱讀...

次盤雙方歷經互破開局，陷入落後的曾俊欣展現強心臟，第6局逮住機會回破咬上，再一路纏鬥第10局，「夜市球王」連下4球「再見破發」，總計激戰1小時51分鐘直落2出線，也締造對戰2連勝。

32歲的莊吉生，與20歲曾俊欣正是近年台灣男網世界排名最佳的「前後任一哥」，本周暫居250的莊吉生，曾在2018年7月30日創下114席個人新高，直到本週才被曾俊欣以生涯最佳110名超越。兩人過去唯一職業賽交手，則是2019年鳳凰城挑戰賽首輪，當時持外卡的曾俊欣歷經3盤拉鋸大逆轉，如今老少相隔3年再度交手，也被視為世代傳承對決。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法