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高球》拚200萬冠軍獎金 大聯大女子公開賽明開打

2022/05/18 22:27

大聯大女子公開賽配對賽貴賓合影。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣女子職業高協TLPGA巡迴賽本季第2場公開賽，大聯大女子高爾夫公開賽5月19至21日在楊梅揚昇球場進行3回合54洞賽事，總獎金高達1000萬台幣，吸引58位職業、27位業餘球員角逐，共85位國內好手爭奪200萬元冠軍獎金。

大聯大控股自2020年起，已連續第3年冠名贊助賽事，希望讓更多台灣選手，在本土能與國際選手一同切磋，也期待拋磚引玉，邀請更多企業共襄盛舉，一起為台將創造更好舞台和機會。大聯大控股公司執行長張蓉崗表示，這是用實際行動，表達對於台灣女子高爾夫運動的支持，以及對台灣社會的回饋，希望所有選手都能在享受賽事同時，把握機會挑戰、超越自己。　

今年許多重量級選手共襄盛舉，包括大聯大贊助的年輕新秀吳佳晏，還有本土好手郭艾榛、洪玉霖及劉芃珊、楊斐茜、丁子云等。TLPGA理事長劉依貞表示，2020年起全球飽受疫情影響，導致大家生活出現很多改變，舉辦比賽更是嚴苛挑戰，很多時候「計劃趕不上變化」，「幸運的是，我們有大聯大的支持，給予這麼多資源，讓選手們能在喜愛的事業上努力，協會也將持續努力，成為台灣選手的後盾。」　　

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