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中職》好溫馨！46歲名投現場訪問初登板兒子 竟遭狂吐槽（影音）

2022/05/19 06:59

曹竣揚和兒子曹祐齊。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍昨天進行19歲新秀投手曹祐齊的開箱秀，這場比賽，轉播單位ELEVEN SPORTS找來他的爸爸、退役名投曹竣崵登上主播台擔任球評，除了在賽中講解之外，賽後更擔任場邊主持人訪問兒子。安排引發球迷討論：溫馨又搞笑。

曹竣崵賽後訪問兒子：「這場比賽初登板緊不緊張？」曹祐齊回應，一軍和二軍的比賽張力還是有差，但是他覺得自己不會到緊張。曹竣崵問：「跟第一次在台北市區開車，哪一個比較緊張？」曹祐齊回：「現在跟你站在這邊訪問比較緊張。」

談到這場比賽要改進的地方，他表示這場的節奏有點不是自己的節奏、加上決勝球需要加強。自評這場不錯的地方是好球率。

曹竣崵問兒子，2局上面對滿壘時是什麼樣的心情，曹祐齊回應，畢竟當時計分板上都還是0，保持正常去丟就好。曹竣崵表示，「心臟很有力喔！」曹祐齊吐槽：「比你好。」

最後曹竣崵跟兒子說，你真的要好好感謝（林）智勝關鍵二壘安打，不僅把你敗投解套，還幫味全龍逆轉勝，「13年前他在這邊可是把我滿貫轟餒。」曹祐齊秒回：「因為那時候他是你對手，現在他是我隊友。」這段訪問讓網友紛紛笑噴直呼有趣。

雖然昨天曹祐齊帳面成績3局失3分無關勝敗，不過味全龍總教練葉君璋昨天也讚許他的表現，「下周可能還是會先發。」

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