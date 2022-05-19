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棒球》盜本壘竟用「爬」的！ 主播傻眼：我...我的天啊（影音）

2022/05/19 07:59

〔體育中心／綜合報導〕美國大學棒球的一場比賽當中，出現了讓主播也都不敢置信的盜本壘場景，不過並不是因為跑者的速度讓人震撼，而是該球員在跌倒後，竟是用爬行的方式跑回本壘得分。

Notre Dame與Northwestern的比賽中，Notre Dame在3局上半2出局，球隊6：0進攻時，三壘跑者布蘭尼根（Jack Brannigan）趁對手不注意打算盜本壘，然而他跑到一半後就踉蹌跌倒，想不到此時Northwestern投手依舊沒有發覺，直到布蘭尼根起身後才往本壘傳，但這時間已經夠讓布蘭尼根「爬」回本壘得分。

布蘭尼根此次驚人的「爬」功讓主播評論：「我的天啊！我...我不知道該怎麼用言語來形容剛剛發生的事情，但儘管如此，主審宣判安全上壘了。」而大聯盟官網表示，這個主播已經盡力了。

布蘭尼根爬回本壘得分。（圖片取自大聯盟官網）

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