MLB》主場8連戰灌54分！ 道奇4戰橫掃響尾蛇 畢爾勒並列國聯勝投王

J.透納今在4局下敲出致勝3分砲，幫助道奇4連戰橫掃響尾蛇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇與響尾蛇今天進行4連戰最終場，近況不佳的明星三壘手J.透納（Justin Turner）火力逐漸甦醒，連兩場開轟，今在4局下敲出致勝3分砲，陣中王牌投手飆勒繳出5局失2分的好投，道奇終場以5：3逆轉響尾蛇，4連戰完成橫掃，近期拉出一波5連勝，畢爾勒（Walker Buehler）也以5勝並列國聯勝投王。

道奇開季簽下2020年國聯MVP、勇士冠軍一壘手佛里曼（Freddie Freeman），與貝茲（Mookie Betts）、T.透納（Trea Turner）組成超豪華打線，儘管J.透納、馬恩西（Max Muncy）和貝林傑（Cody Bellinger）開季狀況不佳，但道奇在本週8場主場賽事的打擊火力仍十分兇猛，對戰費城人和響尾蛇的系列賽合計攻下54分，其中有29分是集中在響尾蛇的系列賽，道奇堪稱是本季最會得分的球隊，203分和187打點都高居聯盟第一。

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J.透納儘管開季至今表現掙扎，但近兩場火力復甦，連2天開轟灌進5打點，今在4局下敲出逆轉3分砲，單月已經累積18打點，率隊終場以5：3贏球，而畢爾勒先發5局被敲6安失2分，另有4次三振和2次保送，最後順利收下第5勝，與巨人王牌韋伯（Logan Webb）並列國聯勝投王。

畢爾勒以5勝並列國聯勝投王。（今日美國）

Con este cuadrangular de 3 carreras, cortesía de Justin Turner, los #Dodgers derrotaron 5-3 a los Diamantes de Arizona y completaron la barrida.#VamosDodgers #SiempreLA #DodgersWin

pic.twitter.com/44BfOHAXt2 — Somos Dodgers⚾️ （@SomosDodgers） May 19, 2022

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