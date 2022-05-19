MLB》昨上大聯盟僅投1局 前中職洋投今遭天使DFA

瓦德茲昨天登上大聯盟後在今天被DFA。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕前中職洋將瓦德茲（Cesar Valdez）在昨日天使與遊騎兵之戰才被球隊叫上大聯盟，今天球團就選擇將他指定讓渡（DFA），移出40人名單之外。

37歲的瓦德茲昨天才剛被天使執行合約升上大聯盟，不過就在他投完1局，面對5名打者被打2支安打，失掉2分僅1分責失分後，天使就在今天把他DFA，由於瓦德茲已經沒有小聯盟下放權，因此球團唯一能夠下放他的方式就是將他移出40人名單。

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瓦德茲去年在金鶯隊出賽，天使在冬天與他簽下一張小聯盟合約，去年幾乎都擔任後援投手的他，今年在小聯盟主要擔任先發投手，5場出賽都是先發且表現不俗，主投35.2局拿下4勝1敗，防禦率3.03，送出34次三振，僅有4次四壞保送。

天使之所以會DFA瓦德茲，為的是要將左投蘇亞雷斯（Jose Suarez）叫回大聯盟，本賽季蘇亞雷斯在大聯盟主投4場比賽都是先發，17局送出15次三振，拿下0勝2敗，防禦率6.35。

《MLBTR》推測，瓦德茲開季的優質表現足以讓他成為小聯盟3A輪值一員，因此天使有機會在讓渡期結束後將瓦德茲給撿回來。不過由於進入讓渡程序，因此其他球隊也能夠選擇是否撿走瓦德茲，瓦德茲也能在讓渡期結束後選擇成為自由球員。

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