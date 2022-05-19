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NBA》為隊友加油太嗨？ 獨行俠又被聯盟罰款了

2022/05/19 08:55

獨行俠季後賽第二度遭聯盟罰款。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕達拉斯獨行俠在西部第二輪G7大比分屠殺太陽晉級，不過聯盟在今天做出懲處，指出他們因為板凳席違規，因此遭罰款5萬美元，今年季後賽獨行俠第二度因為相同原因遭罰。

NBA今天宣布罰款，聲明指出，獨行俠有數名球員以及教練團成員在比賽中遠離球隊板凳席，而且侵犯了比賽場地。

獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）受訪時表示：「我知道罰款。我只是想要知道我們是做錯什麼才會被罰。所以，我們會看看誰被罰了，誰抱怨了？那是場一面倒的比賽，所以我不覺得粉絲會抱怨。我認為我的球員都做了他們該做的事情，他們為自己的球隊歡呼，所以我們會了解罰款的狀況，不過也就是這樣了。」

獨行俠在美國時間5月6日與太陽G2時，也因為類似的違規行為遭罰2萬5000美元，加上這次已經被罰7萬5000美元。不過當時獨行俠就表示，不會阻止他們的雙向球員平森（Theo Pinson），受傷的小哈達威（Tim Hardaway Jr.）以及球隊職員為球隊加油。

在首度被罰款時奇德就曾表示：「聯盟在擔憂錯誤的事情。你有百萬富翁為其他百萬富翁加油。這在社會上不太發生。球員為球員加油打氣，這整個比賽的熱情是很特別的。我認為有時候我們會專注在錯誤的事情上。所以當你看到賺很多錢的人在幫自己的隊友或者員工加油時，這就是體育的精隨。我們被罰款，這很酷。罰款會被用在好的地方，像是慈善事業。但再次聲明，我們會去尋找到底哪邊犯錯了。」

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