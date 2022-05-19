NBA》綠衫軍防守悍將史馬特有望下戰歸隊 哈佛德歸期仍未定

塞爾提克後衛史馬特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕塞爾提克後衛史馬特（Marcus Smart）因腳傷缺席東部冠軍戰第一戰，他有望在第二戰回歸。不過，因觸發健康安全協議的綠衫軍明星中鋒哈佛德（Al Horford），歸期仍未定。

史馬特今年在季後賽出賽10場，平均每場貢獻15分、6.2次助攻、1.1次抄截，史馬特在本季也首度榮獲年度最佳防守球員的殊榮；哈佛德今年在季後賽出賽11場，平均有13分、9.4顆籃板、1.4次阻攻、1.1次抄截的全能成績。

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塞爾提克在東部冠軍戰首戰不敵熱火，綠衫軍雙星之一的J.布朗（Jaylen Brown）賽後就指出，「我們必須更加自律，很明顯我們未做好沒有哈佛德的準備，未準備好沒有哈佛德和史馬特的陣容，但這不是藉口，我們必須做得更好。」

《ESPN》報導，這次哈佛德本季第三次因觸發健康安全協議，他在季前就曾確診，接著在去年12月又觸發健康安全協議。因此哈佛德目前仍不清楚何時仍歸隊。

此外，熱火後衛羅利（Kyle Lowry）也因傷持續缺席東部冠軍戰第二戰。

塞爾提克中鋒哈佛德（資料照，法新社。）

熱火後衛羅利。（資料照，今日美國）

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