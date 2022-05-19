NBA》年度新秀陣容出爐！ 第一隊三人滿分、前4順位全入選

年度新秀第一隊得主。（圖片取自NBA推特）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布年度新秀陣容，暴龍新人王巴恩斯（Scottie Barnes）與狀元郎坎寧安（Cade Cunningham），還有騎士探花莫布里（Evan Mobley），都以100分滿分入選年度第一隊。

被譽為選秀大年的2021年選秀，有許多新秀表現十分亮眼，本屆年度新秀第一隊入選的五人為暴龍隊巴恩斯、活塞隊坎寧安、騎士隊莫布里、火箭隊J.格林（Jalen Green）以及魔術隊華格納（Franz Wagner），選秀前4順位全都入選，華格納為第七順位。

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巴恩斯是自1998-99賽季的卡特（Vince Carter）後，第二位暴龍年度最佳新秀，本季他出賽74場全是先發，平均可以拿下15.3分、7.5籃板，以強勢的表現擊敗莫布里與坎寧安奪下年度最佳新秀。

坎寧安開季雖然狀況不佳，但明星賽後手感加溫，成為自1976-77賽季以來，第6位明星賽後場均可以拿下20分、5籃板、5助攻（21.1分、5.7籃板、6.5助攻）以上的菜鳥，前5人分別是喬丹（Michael Jordan）、希爾（Grant Hill）、詹姆斯（Lebron James）、柯瑞（Stephen Curry）與東契奇（Luka Doncic）。

坎寧安是史上第6位能在明星賽後場均20分5籃板5助攻以上的菜鳥。（資料照）

探花莫布里是本季唯四能夠拿下100火鍋與50抄截的球員，他場均15分、8.3籃板，是傷病滿營的騎士隊今年能夠擠進附加賽的關鍵。

華格納在投票當中拿下99張選票（84張第一隊，15張第二隊），他成為自2014-15賽季的裴頓（Elfrid Payton）以來，第二位能夠擠進年度第一隊的魔術球員，本季他平均可以拿下15.4分、4.5籃板與2.9助攻。

榜眼J.格林場均能夠拿下17.3分，是所有新秀中第二名，僅次於坎寧安，而他同樣也與坎寧安一樣在明星賽後表現優異，明星賽前J.格林場均僅有14.6分、3.1籃板與2.3助攻，明星賽後平均22.1分、3.8籃板、3.2助攻。

年度第二隊的入選名單為鵜鶘隊瓊斯（Herbert Jones）、雷霆隊吉迪（Josh Giddey）、金塊隊海蘭德（Bones Hyland）、公牛隊多桑姆（Ayo Dosunmu）以及溜馬隊杜阿爾特（Chris Duarte），其中瓊斯與多桑姆兩人都是二輪選秀。

年度新秀第二隊得主。（圖片取自NBA推特）

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