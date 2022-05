MLB》普侯斯痛擊薛哲生涯安打躍居第十 本季首盜還創59年首見紀錄

普侯斯高居大聯盟安打榜第10名。(法新社

)

〔體育中心/綜合報導〕紅雀42歲老將「生化人」普侯斯(Albert Pujols)今天對上大都會,前兩個打席面對塞揚強投薛哲(Max Scherzer)都敲安,生涯安打總數來到3314支,超越了名人堂球星柯林斯(Eddie Collins),高居大聯盟安打榜第10名。

普侯斯賽前累積3312支,距離傳奇名將柯林斯的3313安只差1支,今天擔任先發第7棒指定打擊,普侯斯2局上首打席在二三壘有人時,痛擊大都會塞揚王牌薛哲(Max Scherzer),敲出帶有2分打點的右外野安打,助隊追成2:2平手,同時也與柯林斯並列史上第10位。

普侯斯很快就在第2個打席超越前輩,4局上再從薛哲手中擊出中外野安打,成功獨居大聯盟安打榜第10名,而今年有機會超越第9名的名人堂球星莫里托(Paul Molitor)3319支安打。

普侯斯隨後更盜上二壘,本季首盜出爐,他也以42歲122天的年紀成為自1963年穆休(Stan Musia,42歲258天)之後,對戰大都會盜壘最老的紅雀球員。

