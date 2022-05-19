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MLB》普侯斯痛擊薛哲生涯安打躍居第十 本季首盜還創59年首見紀錄

2022/05/19 10:04

普侯斯高居大聯盟安打榜第10名。（法新社

〔體育中心／綜合報導〕紅雀42歲老將「生化人」普侯斯（Albert Pujols）今天對上大都會，前兩個打席面對塞揚強投薛哲（Max Scherzer）都敲安，生涯安打總數來到3314支，超越了名人堂球星柯林斯（Eddie Collins），高居大聯盟安打榜第10名。

普侯斯賽前累積3312支，距離傳奇名將柯林斯的3313安只差1支，今天擔任先發第7棒指定打擊，普侯斯2局上首打席在二三壘有人時，痛擊大都會塞揚王牌薛哲（Max Scherzer），敲出帶有2分打點的右外野安打，助隊追成2：2平手，同時也與柯林斯並列史上第10位。

普侯斯很快就在第2個打席超越前輩，4局上再從薛哲手中擊出中外野安打，成功獨居大聯盟安打榜第10名，而今年有機會超越第9名的名人堂球星莫里托（Paul Molitor3319支安打。

普侯斯隨後更盜上二壘，本季首盜出爐，他也以42歲122天的年紀成為自1963年穆休（Stan Musia,42歲258天）之後，對戰大都會盜壘最老的紅雀球員。

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