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MLB》王寇頓讓簡森今年首度砸鍋 K.日浦再見轟氣走勇士

2022/05/19 10:17

釀酒人K.日浦擊出再見全壘打。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕密爾瓦基釀酒人今天在主場迎戰亞特蘭大勇士，先是靠著王寇頓（Kolten Wong）在9局下的三壘安打追平比數，接著第11局下再靠K.日浦（Keston Hiura）擊出生涯第二發再見全壘打，幫助釀酒人以7：6逆轉贏球。

前8局打完釀酒人以3：4落後，但第9局王寇頓（Kolten Wong）擊出關鍵三壘安打追平，也讓勇士終結者簡森（Kenley Jansen）今年首度救援失敗。雙方6：6進入突破僵局制的延長賽。

勇士隊在第11局上靠著德阿諾德（Travis d 'Arnaud）敲帶有1分打點安打，再度超前比數。下半局釀酒人K.日浦一棒掃出中外野再見兩分砲，釀酒人持續以24勝14敗暫居國聯中區第一。

大聯盟官網報導，由於釀酒人游擊手阿德梅斯（Willy Adames）受傷，因此從3A拉上擁有日裔和華裔血統的K.日浦，事實上他在賽前有點感冒，但沒有染疫，K.日浦仍覺得有點不太舒服，卻在這場比賽當英雄。

這是K.日浦生涯第二發再見全壘打，前一發是在2019年，當時是面對人在小熊的金布瑞（Craig Kimbrel）。

釀酒人王寇頓。（美聯社）

勇士終結者簡森。（法新社）

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