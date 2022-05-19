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MLB》三屆塞揚投完這球喊「結束了」退場 記者：有點可怕（影音）

2022/05/19 10:18

薛哲投完第87球後直接要求教練團讓他退場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會兩屆塞揚強投德葛隆（Jacob deGrom）都還沒回來，今天三屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer）竟又在比賽中臨時退場，雖不確定是否有傷勢發生，但薛哲在退場時連喊：「結束了。」也讓現場記者不免也擔心起來。

薛哲今天面對紅雀主投5.2局用87球，被打7支安打失掉2分僅1分自責分，送出4次三振。他在6上一、二壘有人2出局時對陣普侯斯（Albert Pujols），在1好0壞時投出1顆壞球，接著便直接向休息室表示自己已經無法續投，最終也直接讓自己退場休息。

根據現場記者指出，薛哲在退場時不斷向休息室說：「結束了，結束了。」而《SNY》記者表示，「薛哲對一切事情都堅持到底，所以當他沒有辦法堅持到底的時候，那真的有點可怕。」

大都會在比賽後段透露，薛哲身體左側不適，明天將會接受完整的檢查。

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