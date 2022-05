MLB》三屆塞揚投完這球喊「結束了」退場 記者：有點可怕（影音）

薛哲投完第87球後直接要求教練團讓他退場。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大都會兩屆塞揚強投德葛隆(Jacob deGrom)都還沒回來,今天三屆塞揚強投薛哲(Max Scherzer)竟又在比賽中臨時退場,雖不確定是否有傷勢發生,但薛哲在退場時連喊:「結束了。」也讓現場記者不免也擔心起來。

薛哲今天面對紅雀主投5.2局用87球,被打7支安打失掉2分僅1分自責分,送出4次三振。他在6上一、二壘有人2出局時對陣普侯斯(Albert Pujols),在1好0壞時投出1顆壞球,接著便直接向休息室表示自己已經無法續投,最終也直接讓自己退場休息。

Max Scherzer tells the Mets dugout "I'm done." & comes out of the game in the 6th.



(via @SNYtv)pic.twitter.com/64W8oXky8G