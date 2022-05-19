MLB》飆本季最速162公里火球 大谷翔平6局好投無緣第4勝

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天同場二刀流對戰遊騎兵，飆出本季最速的100.8英哩（約162.2公里）火球，儘管繳出6局7K的優質先發，但仍被本季天敵海姆（Jonah Heim）猛灌3安打回2分，退場時無關勝敗，本季第4勝只能再等等。遊騎兵N.洛爾（Nathaniel Lowe）在延長賽10局下敲出再見2分砲，助隊以6：5贏球，3連戰橫掃天使。

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平上一次對戰遊騎兵繳出本季最慘一役，先發3.2局挨了一發滿貫砲共失6分，今天再度狹路相逢，大谷翔平前3局關關難過關關過，1局下飆K化解一二壘有人的得點圈失分危機，2局下雖被天敵海姆敲安，但仍靠著雙殺打化解攻勢，第3局則單局飆出2K投出三上三下。

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大谷也獲得火力支援，沃許（Jared Walsh）和「神鱒」楚奧特（Mike Trout）分別在2、4兩局敲出陽春砲，幫助天使取得2：0的領先，但大谷在4局下出現亂流，先後投出保送和觸身球，他對海姆仍一籌莫展，一二壘有人被敲安失掉1分。

大谷翔平。（美聯社）

大谷翔平度過5局後控球再度不穩，6局下先被卡胡（Kole Calhoun）敲出右外野二壘安打，海姆再度痛擊大谷翔平，補上一支帶有追平分的左外野安打，今天繳出3安猛打賞灌進2分，本季對戰大谷翔平5打數敲出5支安打，灌進7分打點，儼然是投手大谷的剋星。

大谷翔平投完6局後用94球就退場，被敲6支安打失2分，另有7次三振和2次保送，此役速球平均達98.6英哩，遠優於賽季平均的96英哩，今天最快球速達100.8英哩（約162.2公里），防禦率從2.78小漲至2.82；打擊方面，5打數都繳白卷，吞下2次三振，打擊率降至2成47。

海姆今天對戰大谷繳出3安猛打賞，所失2分都是被他所打回來的。（法新社）

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