晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》從國中接捕到現在 李展毅見證曹祐齊飛躍式成長

2022/05/19 10:35

李展毅。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕前職棒名投「大帥」曹竣崵之子、19歲的曹祐齊，昨生涯初登板對富邦悍將先發3局被敲6安，另有2K、2次觸身球，失3分無關勝敗，最快球速144公里，均速約142公里，昔日高中同學、現味全龍隊友李展毅，一路見證曹祐齊成長。

李展毅出身大理青少棒，後直升大理青棒，去年選秀獲味全第3輪指名，曹祐齊則出身長安青少棒，畢業後放棄進平鎮高中和穀保家商機會，選擇到大理青棒發展，去年選秀味全第2輪指名，兩人高中是投捕搭檔。

李展毅表示，青少棒雖與曹祐齊讀不同學校，但在台北市聯隊曾搭檔過，曹祐齊每個階段球速和犀利度都不一樣，進步顯著，「他國中最快球速大概127公里，高一137公里，到了高二就能投到146公里，我曾跟他說，1年進步10公里，到高三不就能突破150公里了。」

曹祐齊生涯雖未如李展毅所預期，球速飆破150公里，不過今年春訓李展毅接他的球大感驚艷，「春訓接牛棚，他投到148公里，很快，他竟說才用7、8分力在丟。」

李展毅透露，曹祐齊青棒時期曾兩度長時間休息沒投球，一次是在高一木棒聯賽第二階段到高二木棒聯賽前夕，一次是在高二玉山盃結束到高三木棒聯賽，其實沒有受很大的傷，只是教練讓他休息，不希望投球過量，畢竟手臂健康是最重要的。

「他在高中就是我們球隊的王牌。」李展毅表示，即使曹祐齊高中兩度長時間休養，沒在比賽亮相投球，但只要能投，重要比賽都交給他，「他是大理投手群最聰明的，很有想法，功課也好，而且運動神經發達，不管打棒球、籃球、排球，我都輸他，他就是整個團體最耀眼的那顆星。」

前天李展毅第9局上場代打，個人職業生涯初登場，結果遭富邦悍將終結者曾峻岳三振，兩人相差一屆，李展毅說，曾峻岳青棒時期球速就不錯，準度也好，沒想到進職棒球速更快了，他的速球會往上衝、上竄，後來林智勝學長有提醒，放掉他的高球不要打。

李展毅在大理青棒是球隊主戰捕手，身高188公分、體重115公斤，儼然是「重裝鐵面人」，進職棒改練一壘，偶而客串蹲捕。

曹祐齊。（資料照，味全龍提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。