中職》從國中接捕到現在 李展毅見證曹祐齊飛躍式成長

李展毅。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕前職棒名投「大帥」曹竣崵之子、19歲的曹祐齊，昨生涯初登板對富邦悍將先發3局被敲6安，另有2K、2次觸身球，失3分無關勝敗，最快球速144公里，均速約142公里，昔日高中同學、現味全龍隊友李展毅，一路見證曹祐齊成長。

李展毅出身大理青少棒，後直升大理青棒，去年選秀獲味全第3輪指名，曹祐齊則出身長安青少棒，畢業後放棄進平鎮高中和穀保家商機會，選擇到大理青棒發展，去年選秀味全第2輪指名，兩人高中是投捕搭檔。

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李展毅表示，青少棒雖與曹祐齊讀不同學校，但在台北市聯隊曾搭檔過，曹祐齊每個階段球速和犀利度都不一樣，進步顯著，「他國中最快球速大概127公里，高一137公里，到了高二就能投到146公里，我曾跟他說，1年進步10公里，到高三不就能突破150公里了。」

曹祐齊生涯雖未如李展毅所預期，球速飆破150公里，不過今年春訓李展毅接他的球大感驚艷，「春訓接牛棚，他投到148公里，很快，他竟說才用7、8分力在丟。」

李展毅透露，曹祐齊青棒時期曾兩度長時間休息沒投球，一次是在高一木棒聯賽第二階段到高二木棒聯賽前夕，一次是在高二玉山盃結束到高三木棒聯賽，其實沒有受很大的傷，只是教練讓他休息，不希望投球過量，畢竟手臂健康是最重要的。

「他在高中就是我們球隊的王牌。」李展毅表示，即使曹祐齊高中兩度長時間休養，沒在比賽亮相投球，但只要能投，重要比賽都交給他，「他是大理投手群最聰明的，很有想法，功課也好，而且運動神經發達，不管打棒球、籃球、排球，我都輸他，他就是整個團體最耀眼的那顆星。」

前天李展毅第9局上場代打，個人職業生涯初登場，結果遭富邦悍將終結者曾峻岳三振，兩人相差一屆，李展毅說，曾峻岳青棒時期球速就不錯，準度也好，沒想到進職棒球速更快了，他的速球會往上衝、上竄，後來林智勝學長有提醒，放掉他的高球不要打。

李展毅在大理青棒是球隊主戰捕手，身高188公分、體重115公斤，儼然是「重裝鐵面人」，進職棒改練一壘，偶而客串蹲捕。

曹祐齊。（資料照，味全龍提供）

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