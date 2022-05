MLB》前3戰防禦率破10 紅襪先發今對太空人猛飆完投勝（影音）

皮維塔投出生涯第二場完投勝。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕開季前3場投完防禦率破10的紅襪先發皮維塔(Nick Pivetta),近期表現越來越好,今天面對昨天才敲出6轟、締造單局5轟狂紀錄的太空人,竟完投9局飆出8K僅失1分,收下生涯第二場完投勝。

太空人昨日面對紅襪王牌先發艾歐瓦迪(Nathan Eovaldi)單局狂炸5轟,達成大聯盟史上第8次單局5轟的紀錄,全場6轟以13:4痛電紅襪。

如此火燙的太空人,今天在首局又靠著首棒打者艾圖維(Jose Altuve)的首打席陽春彈先馳得點,然而這就是他們本場比賽的唯一得分。皮維塔旋即回穩送給太空人打者18上18下,直到第7局才被布蘭特利(Michael Brantley)敲出二壘安打。

不過皮維塔在被敲安面臨失分危機後,連續解決3人力保不失,更用9上9下結束比賽,總計今天他用112球只被打2支安打,送出8次三振沒有四壞保送僅失1分,隊友也給他5分火力支援,順利幫助他收下生涯第二場完投勝。

Hi.

Pivetta just threw a complete game 2-hitter.

It was awesome. pic.twitter.com/TkOUAYwHXG