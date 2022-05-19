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MLB》前3戰防禦率破10 紅襪先發今對太空人猛飆完投勝（影音）

2022/05/19 11:07

皮維塔投出生涯第二場完投勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕開季前3場投完防禦率破10的紅襪先發皮維塔（Nick Pivetta），近期表現越來越好，今天面對昨天才敲出6轟、締造單局5轟狂紀錄的太空人，竟完投9局飆出8K僅失1分，收下生涯第二場完投勝。

太空人昨日面對紅襪王牌先發艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）單局狂炸5轟，達成大聯盟史上第8次單局5轟的紀錄，全場6轟以13：4痛電紅襪。

如此火燙的太空人，今天在首局又靠著首棒打者艾圖維（Jose Altuve）的首打席陽春彈先馳得點，然而這就是他們本場比賽的唯一得分。皮維塔旋即回穩送給太空人打者18上18下，直到第7局才被布蘭特利（Michael Brantley）敲出二壘安打。

不過皮維塔在被敲安面臨失分危機後，連續解決3人力保不失，更用9上9下結束比賽，總計今天他用112球只被打2支安打，送出8次三振沒有四壞保送僅失1分，隊友也給他5分火力支援，順利幫助他收下生涯第二場完投勝。

皮維塔此役是紅襪自塞爾（Chris Sale）2019年6月5日對皇家以來，再度有球員投出完投，同時也是自2018年8月3日波瑟羅（Rick Porcello）對洋基以來，再度有球員於芬威主場完投。皮維塔上一次的完投是2019年6月8日，當時他還是費城人球員。

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