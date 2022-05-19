射箭世界盃》台灣反曲弓女團銅牌戰不敵印度 收下第四名

台灣反曲弓女團在射箭世界盃銅牌戰落敗，拿下第四名。（射箭協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣射箭隊本週在射箭世界盃南韓光州站出擊，第二種子的台灣女團銅牌戰以2：6不敵印度，收下第4名，接下來還要在混雙、個人賽尋求獎牌。

女團本站由郭紫穎、雷千瑩、邱意晴攜手，3人在16強以6：0完封哈薩克，再以5：3氣走前一站爭銅牌的對手義大利，闖入4強，連兩站至少4強。不過，在4強戰0：6遭到德國橫掃，銅牌戰遇上印度隊。

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台灣反曲弓女團在射箭世界盃銅牌戰落敗，拿下第四名。（射箭協會提供）

台灣銅牌戰前兩局失準分別以52：56、51：54讓出，即使第三局以55：54扳回一城，但第四局以54：55以1分之差無緣將戰線延長，與銅牌失之交臂。

男團方面，東京奧運團體銀牌成員湯智鈞帶領兩位新生代射手戴宇軒、蘇于洋，16強交手由2019年世錦賽個人金牌艾利森（Brady Ellison）領軍的美國隊，雙方戰成4：4平手進入加射，最終台灣以27：28落敗。

結束團體賽後，台灣隊將繼續參加混雙賽、個人賽，而混雙組合是湯智鈞、郭紫穎，兩人榮膺第三種子，直接保送16強。

台灣反曲弓女團在射箭世界盃銅牌戰落敗，拿下第四名。（射箭協會提供）

台灣反曲弓女團在射箭世界盃銅牌戰落敗，拿下第四名。（射箭協會提供）

台灣反曲弓女團在射箭世界盃銅牌戰落敗，拿下第四名。（射箭協會提供）

台灣反曲弓女團在射箭世界盃銅牌戰落敗，拿下第四名。（射箭協會提供）

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