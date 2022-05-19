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中職》富邦下猛藥！「九天玄女」阿翰駕到開球

2022/05/19 11:19

富邦悍將恭請「富邦悍將唯一指定姐妹－廖麗芳（阿翰）」開球。（富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將今年第4檔主題日「ㄏㄐㄊㄌㄏ」（悍將同樂會）將在6/4、6/5登場，將新莊城堡變身親子遊樂園，6/4賽前恭請「富邦悍將唯一指定姐妹－廖麗芳」為悍將加持開球，賽後還將舉辦深受小朋友們喜愛的露天電影院。

「恭請九天玄女駕到！800英呎！500英呎！降落！降落！100英呎！和興街66號收到！」以模仿你我生活周遭常見的人事物爆紅，擁有超過77萬粉絲訂閱的台灣知名YouTuber阿翰來了！阿翰近期以「算命阿姨 九天玄女之天女散花」影片引領流行話題，這回悍將特別恭請「阿翰po影片」中最新火紅角色「九天玄女唯一指定姐妹－廖麗芳」在6/4（六）來到新莊城堡，正牌的廖麗芳算命阿姨為悍將加持，廖阿姨也將獻出開球處女秀。

不只有賽前活動，6/4（六）賽後更要把新莊城堡打造成露天電影院，富邦悍將與富邦文教基金會「momo mini親子電影院」攜手，一起享受初夏晚風的露天電影時光，播放片單包括導演尼古拉．德浮（Nicolas Deveaux）描繪長頸鹿列隊在超高的跳臺上一個接一個以花式跳水的《五米八的歡樂》，以及玩轉眾人對動物的想像的《奧林匹克動物員跳高篇》，另外還有茱莉亞．唐娜森繪本系列的《龍阿蠻》。

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