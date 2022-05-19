中職》選秀會7/11舉行 新人測試會6/27先行登場

中職選秀會將於7月11日舉行，新人測試會則在6月27日在天母球場先行登場，即日起接受線上報名。（圖片取自中職官方臉書）

〔記者吳清正／台北報導〕中職選秀會將於7月11日舉行，新人測試會則在6月27日在天母球場先行登場，即日起接受線上報名。

今年選秀會前4輪順序為台鋼雄鷹、味全龍、富邦悍將、樂天桃猿、統一獅、中信兄弟、台鋼雄鷹，第5輪起順序不變，但台鋼不再多選1次。

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凡自2017年起，曾入選WBC經典賽或資格賽、世界12強、世大運、U23世界盃、U18世界盃、亞錦賽、亞青賽及亞運等國手資歷的選手、聯盟或聯盟所屬球團推薦、最近一年爆米花棒球聯盟、全國成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽公開組一級個人獎項前3名得主，皆可直接報名參加，應屆高中畢業生則可透過聯盟或聯盟所屬球團、高中木棒組教練推薦等方式參與。

未有以上資歷的選手可透過報名參加新人測試會，由球團推薦參與選秀。只要年滿18歲（民國93年7月11日前出生），且具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，自即日起至6月20日止，先行報名參加6月27日在台北市天母棒球場舉辦的測試會。

考量目前台灣疫情狀況，若符合以上報名參加新人球員選拔測試會之資格，並經本聯盟審核通過者，須完成 COVID-19 疫苗接種至少兩劑且滿 14 天，或於測試日當天進場前進行快篩（快篩請自備）結果為陰性者，方可進入球場參加新人測試會。

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