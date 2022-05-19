晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》選秀會7/11舉行 新人測試會6/27先行登場

2022/05/19 11:25

中職選秀會將於7月11日舉行，新人測試會則在6月27日在天母球場先行登場，即日起接受線上報名。（圖片取自中職官方臉書）

〔記者吳清正／台北報導〕中職選秀會將於7月11日舉行，新人測試會則在6月27日在天母球場先行登場，即日起接受線上報名。

今年選秀會前4輪順序為台鋼雄鷹、味全龍、富邦悍將、樂天桃猿、統一獅、中信兄弟、台鋼雄鷹，第5輪起順序不變，但台鋼不再多選1次。

凡自2017年起，曾入選WBC經典賽或資格賽、世界12強、世大運、U23世界盃、U18世界盃、亞錦賽、亞青賽及亞運等國手資歷的選手、聯盟或聯盟所屬球團推薦、最近一年爆米花棒球聯盟、全國成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽公開組一級個人獎項前3名得主，皆可直接報名參加，應屆高中畢業生則可透過聯盟或聯盟所屬球團、高中木棒組教練推薦等方式參與。

未有以上資歷的選手可透過報名參加新人測試會，由球團推薦參與選秀。只要年滿18歲（民國93年7月11日前出生），且具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，自即日起至6月20日止，先行報名參加6月27日在台北市天母棒球場舉辦的測試會。

考量目前台灣疫情狀況，若符合以上報名參加新人球員選拔測試會之資格，並經本聯盟審核通過者，須完成 COVID-19 疫苗接種至少兩劑且滿 14 天，或於測試日當天進場前進行快篩（快篩請自備）結果為陰性者，方可進入球場參加新人測試會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。