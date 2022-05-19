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NBA》柯瑞21分領軍 勇士7人得分上雙痛宰獨行俠拿西冠首勝

2022/05/19 11:24

柯瑞21分率領勇士輕取獨行俠。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕相隔2年重返西部冠軍賽的勇士，今天首戰在主場打爆獨行俠，柯瑞（Stephen Curry）拿全隊最高21分、12籃板，全隊共7人得分雙位數，終場112：87痛宰對手，系列賽取得1：0領先。

勇士的A.威金斯（Andrew Wiggins）首節拿5投4中拿10分，半場就拿到17分，加上柯瑞進帳12分，助隊以54：45取得領先，反觀獨行俠則是沉迷投三分球，但命中率相當慘淡，單節19投僅3中，雖東契奇（ Luka Doncic）次節拿10分，還是被壓著打。

上半場4次出手盡墨的K.湯普森（Klay Thompson），第3節靠著上籃得分破蛋，接著柯瑞投進2顆三分球，拉出10：2攻勢拉開領先，K.湯普森單節有11分貢獻，助勇士將最大分差擴至超過20分。

K.湯普森與東契奇。（法新社）

勇士在決勝節沒停下腳步，開節就狂轟亂炸連拿10分，獨行俠則是打了超過4分鐘才投進第一顆球，追分攻勢猶如杯水車薪，勝負也就此底定，雙方在最後5分鐘也幾乎撤掉主力。

勇士有7人得分達雙位數，除柯瑞之外，J.波爾（Jordan Poole）和A.威金斯各19分，K.湯普森有15分，D.格林（Draymond Green）和魯尼（Kevon Looney）、 波特各10分。

獨行俠自2011年重返西部決賽，首戰就嘗到震撼教育，東契奇20分、7籃板、4助攻，布朗森拿14分，汀維迪替補拿17分，布拉克進帳12分。

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