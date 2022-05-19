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中職》明星賽睽違6年台中洲際開打 中市府幫地主中信兄弟拉票

2022/05/19 11:44

職棒明星賽睽違6年台中洲際開打，中市府幫地主中信兄弟拉票。（圖：市府提供）（記者蘇孟娟攝）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全國球迷期盼已久的「2022中華職棒明星對抗賽」7月30、31日確定在台中洲際棒球場熱開打，台中市運動局長李昱叡指出，這也是睽違6年後台中再度迎接職棒明星賽，除全力準備迎接這場棒球盛會外，因洲際棒球場地主隊是中信兄弟，明星賽正在票選球星，台中市長盧秀燕號召球迷支持中信兄弟選手，盼中信兄弟戰將延續上年度總冠軍的氣勢挑戰明星賽，球迷一起來明星賽事挺中信兄弟。

李昱叡指出，台中洲際棒球場已是國內指標性棒球場，陸續舉辦過亞錦賽、世界12強棒球錦標賽在，其中2019世界12強棒球錦標賽獲選教育部體育署「台灣國際賽12金選」票選第一名殊榮；近年疫情期間全球首場開放觀眾的職業球賽也在洲際舉行，受到世界棒壘球總會（WBSC）肯定報導，獲國際組織認同，也吸引各國媒體報導，《時代雜誌》更將中職開打評選為2020年度大事「最初與最後」里程碑，引起世界運動迷關注。

李昱叡指出，今年全國球迷期盼已久的中華職棒明星對抗賽，訂7月30、31日將在台中洲際棒球場熱鬧舉行，也是台中市睽違6年再度迎接職棒明星賽，台中市府跟球迷一樣萬分期待，也會做好相關準備迎接明星賽跟球迷，讓球迷安心開心看球賽。

此外，中華職棒明星對抗賽目前正進行票選中，洲際棒球場地主球隊是中信兄弟，盧秀燕歡迎全國球迷到台中看明星賽外，也替中信兄弟球員拉票，盼球迷挺中信兄弟，讓中信兄弟球星入選明星賽，為大家帶來熱血又精彩的賽事。

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