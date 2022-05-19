中職》獅奇蹟連勝的黑馬捕手 危機處理神似林岱安

統一獅柯育民。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台南報導〕統一獅主戰捕手林岱安確診缺陣，柯育民從季初第3號捕手竄起，連續2場先發搭配羅昂、江辰晏，且蹲滿全場，助隊斬斷樂天桃猿7連勝、長達759天德保拉先發就贏不了的「魔咒」，雙雙獲得名捕手出身的代總教練高志綱認可。

前天柯育民生涯第1次搭配洋投，且是求勝心如同「燃燒野獸」的羅昂，依舊協助他奪下4連勝，掙得昨天繼續先發的機會，獅隊已連續2場比賽、合計18局沒有四死球，這是今年其他4隊不曾出現過的現象。今年獅隊後援控球跌跌撞撞，本季僅3場全場無四死，其中2場是近2天柯育民的蹲捕。

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綱總指出，他跟投手搭配敏感度不錯，即便是沒配過的投手，場下也不停溝通修正，這是他在關鍵時刻有好發揮的原因。

柯育民是2019年選秀獅隊第4指名，順位不算亮眼。剛進職棒時，即便他在業餘主要鎮守捕手，2019年進獅隊被定位「工具人」，蹲捕之餘還要守內、外野，後來才以捕手為主，今年更是專心練習捕手技能。他說，「這是滿大的幫助，我可以專注在捕手上面。」

早在今年春訓期間，獅隊教練團就曾評估，柯育民不僅是三號捕手，更有機會競爭二號捕手。投捕教練「丹麥」陳俊輝說，「他看起來就是不一樣了，不再是那個很『炮』的小朋友。大家都還在調整，他給我的感覺是準備好了，無論是接、打、傳。」

獅隊疫情爆發變成契機，15日「疫後首戰」先發布雷克，相隔33場必須搭配非林岱安的捕手，綱總原本考慮柯育民，後來由長期待一軍較熟悉的陳重羽出任，但隔天羅昂先發，從沒搭過洋投的柯育民變成先發捕手。

柯育民坦言，對羅昂比較陌生，賽前做好準備，照比賽當下狀況去微調，「我知道羅昂很在意守備，他丟挖地瓜，想辦法擋起來，接球就把球接牢，想辦法偷好球。」

柯育民帶領投手的順暢節奏，陳俊輝認為是關鍵，「他對每一顆球的好與壞，不會想東想西，馬上能進到下一顆配球。」他認為，「玉米」的腦子裡面有東西，領導過程有在解讀打者，不會很死板。

獅隊已有聯盟第一捕手林岱安，去年雙雙抱走最佳十人和金手套，柯育民展現一個共通點：「危機處理能力。」布雷克搭林岱安在7日對兄弟被敲10安，失分控制在2分；羅昂在17日對樂天被敲11安，失分也控在1分。

陳俊輝認為，這是柯育民跟林岱安很相似的地方，危機都能守起來，且兩人基本功都不差，「玉米」的盜壘阻殺很穩紮穩打，接到球才把節奏加進去傳球。柯育民先發7場已抓到全隊最多的4次盜壘，盜壘阻殺率4成44。

有趣的是，捕手通常在投手危機都會喊暫停緩和氣氛，個性小悶騷的柯育民，前天搭配羅昂總計8局115球完全沒喊過，昨天搭配江辰晏則是喊了1次暫停，這項個人特色未來可能也是他的課題。

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