MLB》大谷翔平均速飆新高竟沒秘訣？ 指叉球僅投2顆有原因

大谷翔平本季速球均速創生涯新高，今天還飆出100.8英哩的火球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今日雙刀出擊不過僅一刀發揮，主投6局優質先發，打擊上5打數吞2K無安打，終場球隊以4：5被遊騎兵說再見，系列賽3連戰慘遭橫掃，賽後大谷翔平也針對本場比賽的問題做出回應。

本季大谷翔平的直球速度增加，均速來到98.6英哩（約158.6公里）創下生涯新高，本場比賽甚至投出100.8英哩的本季最速球。不過大谷翔平對此指出，自己其實沒有什麼特別的改變，可能就是習慣了強度。

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此役大谷翔平對上生涯首度敲他指叉球全壘打的捕手海姆（Jonah Heim）依舊無法解決，兩度失分都是被他敲安導致，本季海姆對大谷翔平5打數全敲安，包含1轟與7分打點。談起這位本季的剋星，大谷翔平也不吝稱讚他一名很好的打者。

本場比賽大谷翔平使用11顆曲球，均速81.1英哩，比本季均速提升2.7英哩，最快的一顆曲球來到85.2英哩。記者詢問他是否使用比較快的曲球時，大谷翔平表示，兩種分開使用，並認為效果不錯，之後應該還會繼續丟。

被問到招牌指叉球今天為何僅投2顆，是因為機制還是比賽策略？大谷翔平表示兩者都有，更提到今天似乎不要投指叉球會好一點，認為沒有必要去冒指叉球被打的風險，以今天的狀況來說滑球與曲球就夠用。

後續大谷翔平坦承，今天指叉球的狀況的確不佳，但他也表示，就算指叉球的狀況很好，他也不一定會丟很多，得去控制整體配球比例。而且在與強大的球隊對戰時，將投不好的球種捨棄很重要。

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