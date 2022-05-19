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NBA》勇士威金斯嚴防東契奇 獨行俠教頭奇德也佩服

2022/05/19 15:16

勇士前鋒威金斯（左）整場看守著獨行俠球星東契奇（右）。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕西部冠軍賽第一戰，勇士以112：87大勝獨行俠，系列賽取得1比0領先。其中，勇士前鋒威金斯（Andrew Wiggins）整場嚴加看管獨行俠球星東契奇（Luka Doncic），這也讓獨行俠總教練奇德（Jason Kidd）大讚勇士隊的防守。

今年季後賽平均可得到31.5分的東契奇，此役18投6中拿到20分，發生7次失誤，這也是他生涯季後賽首次單場失誤數比進球數還要多，而且光是下半場就出現6次失誤。

奇德表示，勇士隊防守真的做得很棒，「他們祭出BOX and 1、區域聯防，我們理解在這系列賽會看到這些。我們會回頭看影片，看看我們能做得更好。」奇德也稱讚威金斯的防守工作做得很棒。

「我認為威金斯真的很讚！」勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，東契奇是在聯盟中很難防守並限制的人，「聯盟中任何一名優秀的球員，你都在嘗試限制他們所帶來的傷害。」

「我覺得自己還年輕，真的不累。」全場得到19分的威金斯則說，自己一點也不累，「你知道，這是腎上腺素，我感覺很好。」

勇士前鋒威金斯（左）整場看守著獨行俠球星東契奇（右）。（今日美國）

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