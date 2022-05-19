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獨家》增訂黃郁婷條款 教育部修法：損及國家榮譽最重取消國手資格

2022/05/19 13:56

黃郁婷（資料照，美聯社）

〔記者林曉雲／台北報導〕針對台灣滑冰選手黃郁婷穿中國隊服等言行爭議，教育部修正「國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法」草案曝光，草案增訂黃郁婷條款，國家代表隊選手言行有損及團體形象或國家榮譽，情節重大者，取消其代表隊選手資格，且減少補助金額或停止補助1年至5年，教練亦同受榮譽條款之規範。

草案第15條明訂，選手於培訓或參賽期間，有明列違規事項者，得由所屬單項協會或中華殘總、中華聽體協、中華智體協提經紀律委員會審議，以決定警告、申誡或其他懲處方式；情節重大者，由單項協會或中華殘總、中華聽體協、中華智體協取消其代表隊選手資格，並報教育部備查。

違規事項包括：一、未依選手培訓參賽實施計畫參加國家代表隊培訓及參賽；二、違規使用禁藥，損及團體形象或國家；三、不聽從教練指導或有破壞國家代表隊團體和諧；四、變賣或使用公共器材設備，涉有營私圖利行為；草案增訂違規事項五、其他不當言行，損害國家代表隊形象或國家榮譽。

草案第15條之1亦新增規定，教練或選手於培訓或參賽期間，教育部得依情節輕重，就各單項協會或中華殘總、中華聽體協、中華智體協提送之培訓或參賽計畫，對該教練或選手之經費需求，酌減補助金額或停止補助1年至5年。

教育部說明，近期因國家代表隊選手赴國外參賽期間，發生不當言行致國家形象受損，為確立國家代表隊教練與選手，於培訓及參賽期間制度化及相關權責單位之分工，並配合實務運作之需修訂此辦法。

教育部表示，國家代表隊選手於培訓或參賽期間，如發生現行規定以外之不當行為，致損及團體形象或國家榮譽，因尚未明列為得予懲處或取消其代表隊選手資格之事由，易

生無法可管之質疑，因此增列明定，以利協助單項協會等加強對所轄選手之紀律管理。

此外，因應國際潮流，國際綜合性賽會種類眾多且各有組團單位，草案在組團單位後增訂「或其他特定體育團體」；並增訂組團或參賽實施計畫訂定之內容，應明定所轄教練及選手於參賽期間所享之權利及應負擔之義務，與違反義務之處理程序及其他應遵行事項，以符社會大眾對於代表隊教練及選手紀律管理之期待。

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